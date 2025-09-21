Filtran presunta lista de Lamine Yamal como ganador del Balón de Oro 2025

Una imagen expuesta en múltiples cuentas de redes sociales presuntamente habría filtrado al extremo del FC Barcelona, Lamine Yamal, como ganador del premio al Balón de Oro 2025 que entrega anualmente la revista France Football.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

Con un total de 805 puntos según dicho listado, Yamal recibiría este lunes el Balón de Oro por encima de los otros candidatos principales al premio: Ousmane Dembélé y su compañero en el Barcelona, el brasileño Raphinha.

Se filtró la presunta lista del Balón de Oro 2025. Lamine Yamal sería el ganador, Dembelé segundo y Vitinha tercero.



¿Opiniones? pic.twitter.com/CJkXSq4MFc — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 21, 2025

De ser cierta la imagen esta causaría polémica y revuelo, tanto por los números de Yamal en la temporada como por tener otros rivales que fueron superiores en rendimiento, o que ganaron más títulos colectivos que el zurdo.

Yamal anotó 18 goles y 25 asistencias la temporada anterior en 55 partidos, conquistando LaLiga española, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Incluso, Raphinha, que es uno de los principales contendientes por sus 38 goles y 27 asistencias durante la campaña 2024/2025 aparece cuarto, por detrás de Dembélé (segundo, 800 puntos) y el portugués Vitinha (643 puntos).

El francés y ganador del triplete con el PSG dejó 37 goles y 14 asistencias, pero su camino en los últimos meses del curso fueron claves para los parisinos que arrasaron con el triplete europeo y llegaron a la final del Mundial de Cubes 2025, donde cayeron ante Chelsea.

De ser cierta la información de Yamal como ganador del Balón de Oro, se espera un gran festejo por parte del jugador y su familia, que de acuerdo a reportes serían más de 20 personas quienes lo acompañarán a la gala de este lunes.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Lamine Yamal is ready to host a private party in Paris tomorrow in case he wins the Ballon d'Or, hence why he will take 20 family members to the ceremony! ✨



— @mundodeportivo pic.twitter.com/rKJlnAJA4g — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 21, 2025

Todos ellos estarían siendo vestidos por Dolce & Gabbana y tendrían lista una fiesta especial para conmemorar en el propio parís.

Ya sea Yamal, Dembélé, Raphinha o Vitinha, cualquiera de ellos será el encargado de relevar en el premio al volante español del Manchester City, Rodri, ganador del premio en 2023 y que también trajo polémica consigo por haber dejado sin reconocimiento al brasileño del Real Madrid, Vinícius Jr.

Sigue leyendo: