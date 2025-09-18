Desde el PSG aseguran que Dembelé debe ganar el Balón de Oro

El director deportivo del París Saint Germain (PSG), Luis Campos, aseguró que es imposible que exista otro jugador que merezca ganar el Balón de Oro de esta temporada que no sea el francés Ousmane Dembélé; esto al considerar el gran papel que tuvo dentro del cuadro capitalino para ayudarlos a conquistar diversos títulos entre lso que destacan la primera Champions League en la historia del club.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para RMC Sport, donde consideró que Dembelé demostró estar en la élite del deporte por todo lo que hizo dentro del terreno de juego para poder alcanzar estos logros; al mismo tiempo consideró que este premio (que se entregará el 22 de septiembre) no estaría siendo cuestionado si los jugadores se llamaran Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.

“El PSG tiene nueve nominados al Balón de Oro. Estamos muy contentos. Otros jugadores también merecen estarlo, como Barcola o Pacho. Ousmane Dembélé fue elegido mejor jugador de la Champions League, mejor jugador de su liga, lo ha ganado todo; si se llamara Leo Messi o Cristiano Ronaldo, no habría discusión”, expresó el directivo en sus declaraciones mientras recordó que el atacante aceptó las las nuevas condiciones impuestas por el PSG para renovar.

PSG’s Goncalo Ramos and Ousmane Dembele celebrate after a goal during the UEFA Super Cup soccer match between Paris Saint-Germain and Tottenham Hotspur in Udine, Italy, Wednesday, Aug. 13, 2025. (AP Photo/Darko Bandic)

Campos aseguró que todos los periodistas que votan para el Balón de Oro serían “incompetentes” si no eligen a Dembélé como el mejor jugador del mundo; esto a pesar que existen otros nombres de gran valor competitivo como el propio Lamine Yamal, una joven promesa que recientemente cumplió 18 años y conquistó el triplete con el FC Barcelona, además de la Eurocopa de 2024 con la selección de España.

“Si no gana el Balón de Oro, es porque las personas que votaron no tienen la competencia para votar por el Balón de Oro. En mi opinión, el que claramente merece el Balón de Oro es Ousmane Dembélé, no hay discusión. Hablo de la temporada pasada, no de una proyección sobre Lamine Yamal en unos años. En esta temporada, el jugador con las mejores estadísticas y destacado en todas las competiciones es Ousmane Dembélé. Hakimi y Vitinha también tuvieron temporadas extraordinarias, pero la verdad es que el mejor jugador de la Champions League y de la Ligue 1 es Ousmane Dembélé”, resaltó.

Para finalizar, Luis Campos habló también sobre la salida del guardameta italiano Gianluigi Donnarumma del PSG al Manchester City en el último día del mercado internacional; consideró que esta pérdida no representa un duro golpe para el equipo debido a que ahora la estrella es e propio club y no los jugadores que lo conforman.

“Cuando Donnarumma pide un salario al nivel del PSG de antes, no del PSG actual… Nuestra política está muy ligada al mérito, ganas más cuando lo mereces. Nos tomamos tiempo para discutir la cuestión de Gigio. Estábamos obligados a encontrar soluciones si no llegábamos a un acuerdo. ¿Por qué fichamos un central y no otro lateral derecho? Hoy tenemos un juego mucho más directo. Hay que apostar por la altura, un jugador cómodo con el balón. Necesitamos tener más soluciones y variables. La estrella ahora es el club”, concluyó el directivo.

