PSG pierde su invicto ante Olympique Marsella tras ser premiado como mejor equipo masculino

Esta vez, el gran clásico francés quedó en casa. Olympique Marsella derrotó 1-0 a PSG en el Estadio Velodrome, en el cierre de la quinta fecha de la Ligue 1, luego de que el juego, originalmente programado para el domingo, había sido postergado por amenazas de fuertes lluvias.

El Marsella dirigido por Roberto De Zerbi, aprovecharon su localía en el clásico al lograr una victoria motivadora. Así, acortaron la distancia de seis puntos que tenían con el conjunto parisino, uno de los cuatro punteros, junto con Monaco, Lyon y Racing de Estrasburgo.

Ahora llegó a nueve unidades, para quedar a tres del actual campeón del fútbol francés y de la UEFA Champions League.

El local empezó mucho mejor y se puso rápidamente en ventaja: a los cinco minutos, el defensor marroquí Nayef Aguerd le ganó en el salto a Marquinhos, su marcador, pero su gol se debió en especial a la mala salida con los puños del arquero de la visita, Lucas Chevalier, tras un centro desde la derecha.

PSG venía de imponerse en el clásico más reciente por 3-1 en Paris. El perdedor no contó con su jugador estrella, Ousmane Dembélé, quien estuvo presente en la entrega del Balón de Oro, donde una hora más tarde obtuvo el premio al mejor jugador del mundo.

PSG mejor equipo de la temporada

PSG recibió su merecido reconocimiento y se quedó con el premio a mejor equipo de la temporada en la gala del Balón de Oro 2025.

Los dirigidos por Luis Enrique tuvieron una temporada de ensueño y se quedaron con casi todo lo que disputaron.

Rompieron su maldición en Champions League, goleando a Inter en la final con un contundente 5-0, y también arrasaron a nivel local, como acostumbran.

Además, acariciaron la gloria en el novedoso torneo FIFA que se estrenó este año: alcanzaron la final del Mundial de Clubes en Estados Unidos y perdieron 3-0 contra un Chelsea que contó con un Cole Palmer letal.

En esta gala, los parisinos fueron protagonistas y ratificaron lo que fue un gran momento también con premios individuales: Luis Enrique fue el entrenador de la temporada, Donnarumma ganó el Yashin y Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro.

