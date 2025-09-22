Quiénes recibirán $967 dólares del Seguro Social en 10 días

En pocos días, millones de beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario del Seguro Social (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán su pago mensual.

El depósito correspondiente a octubre, que puede alcanzar los $967 dólares por persona, se enviará el próximo 1 de octubre.

El SSI está destinado a ciudadanos de bajos ingresos que tienen 65 años o más, personas ciegas o con alguna discapacidad que cumplan con los requisitos de elegibilidad.

El monto varía según la situación del solicitante: los individuos pueden recibir hasta $967 dólares, mientras que las parejas que presentan la solicitud en conjunto tienen derecho a un máximo de $1,450 dólares.

Además, las personas esenciales que brindan cuidados a beneficiarios pueden recibir hasta $484 dólares.

Este programa se paga generalmente el primer día de cada mes, pero en noviembre habrá un ajuste: el depósito se realizará el 31 de octubre, ya que el 1 de noviembre caerá en fin de semana.

Los pagos aumentaron un 2.5% desde enero para compensar los efectos de la inflación, según lo establecido por la Administración del Seguro Social (SSA).

Para recibir estos beneficios, los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses o pertenecer a ciertas categorías migratorias autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

También es requisito vivir en alguno de los 50 estados, en Washington D.C. o en las Islas Marianas del Norte, y no ausentarse del país por más de 30 días consecutivos.

La SSA recuerda que el calendario completo de pagos está disponible en su sitio oficial, donde los beneficiarios pueden verificar las fechas y los montos que les corresponden.

