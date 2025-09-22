Resultado Lotería LEIDSA hoy: conoce los números ganadores del lunes, 22 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más populares en República Dominicana, con sorteos diarios que ofrecen a los jugadores la oportunidad de conseguir premios millonarios. Si te interesa participar en esta lotería o sencillamente deseas estar al corriente de los últimos resultados, continúa para obtener más información.

Mira aquí los resultados de hoy lunes, 22 de septiembre de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA reparte premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres ver los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio correcto. A continuación, te dejamos con los últimos resultados de los últimos sorteos celebrados:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del lunes 22 de septiembre

Los números ganadores son: 68 97 16

SÚPER KINO TV | Números ganadores del lunes 22 de septiembre

Los números ganadores son: 71 39 25 20 08 58 52 55 12 17 74 68 28 16 04 60 10 50 24 70

LOTTO POOL | Números ganadores del lunes 22 de septiembre

Los números ganadores son: 03 05 26 27 31

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del lunes 22 de septiembre

Los números ganadores son: 05 07 01

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, debes adquirir un boleto en cualquiera de los sitios de venta autorizados. El boleto tendrá una serie de números que tendrás que escoger antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes efectuar la cantidad de jugadas que prefieras.

Una vez seleccionados tus números, entrega el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que tienes que guardar con cuidado. Si ganas un premio, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para tener premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarse el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan cada día a diferentes horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se realiza a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más seguidores de LEIDSA, puesto que otorga a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, se seleccionan seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, obtendrás el premio mayor.

No obstante, puedes lograr premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Además, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Así que no pasa nada si no los tienes todos!

El Loto Pool consiste en lograr acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos jugadores que hayan acertado cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se celebra a diario a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para finalizar, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

