Sylvester Stallone tenía planes de protagonizar una precuela de ‘Rambo’

La inteligencia artificial es unos de los grandes debates que se están teniendo en Hollywood. ¿Usarla o no usarla? Mientras algunos cineastas están negados, el actor Sylvester Stallone ha confesado que tenía planes de apoyarse en ella para hacer una precuela de ‘Rambo’.

Recientemente, el actor de 79 años dio una entrevista en el podcast ‘Bingeworthy’ en la que habló sobre la idea que existía de continuar con la franquicia. Su idea no era continuar con la historia, sino contar la historia de un joven Rambo de 18 años.

Para hacerlo, no se contrataría a un actor más joven con cierto parecido a Stallone, sino que él mismo filmaría y se rejuvenecía con esta tecnología.

“La IA es lo suficientemente sofisticada como para recorrer Saigón y verlo a los 18 años y usar básicamente la misma imagen. Así que no es tan descabellado”, dijo el actor en el podcast.

También confiesa que le dijeron que su idea era una locura, por lo que parece ser que la apuesta de la producción es convertir a Noah Centineo, de 29 años, en ese joven Rambo.

Esta precuela, titulada provisionalmente ‘John Rambo’, sería la sexta película de la saga que incluye: ‘First Blood’ (1982), ‘Rambo: First Blood Part II’ (1985), ‘Rambo III’ (1988), ‘Rambo’ (2008) y ‘Rambo: Last Blood’ (2019), todas protagonizadas por Stallone.

‘John Rambo’ será dirigida por el director finlandés Jalmari Helander, Millennium Media está al frente de la producción y probablemente Lionsgate se encargue de la distribución.

Se dice que el rodaje comenzará a inicios del 2026 en Tailandia.

Por los momentos, Centineo no ha hablado sobre lo que significa este personaje en su carrera, aunque sin duda es un gran cambio, pues ha sido el protagonista de varias películas románticas.

Algunas de sus producciones más famosas son ‘To All the Boys I’ve Loved Before’ (2018), Sierra Burgess Is a Loser (2018) y ‘The Perfect Date’ (2019).

Sigue leyendo:

• Sylvester Stallone copia la dieta de su personaje “Rocky” a sus 79 años, de qué se trata

• Sylvester Stallone tuvo que cancelar la construcción de una barrera marítima

• Sylvester Stallone otorga a Trump el título del Consejo Mundial de Boxeo