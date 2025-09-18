Sylvester Stallone copia la dieta de su personaje “Rocky” a sus 79 años, de qué se trata

Han pasado ya cinco décadas desde que Rocky irrumpió en la gran pantalla y convirtió a Sylvester Stallone en una leyenda del cine. En aquella primera entrega, el “potro italiano” madrugaba para entrenar, corría por las calles de Filadelfia y bebía huevos crudos, en una rutina tan dura como icónica.

Hoy, con 79 años a cuestas, Stallone mantiene esa férrea disciplina que lo caracterizó siempre, aunque adaptada a su edad y a los conocimientos actuales sobre nutrición y salud. El actor reveló recientemente cómo luce su dieta, que aún tiene a los huevos como protagonistas, pero de manera mucho más consciente.

“Antes de desayunar, bebo un vaso de aminoácidos líquidos. Y al rato me tomo tres claras de huevo, media yema, avena en copos, pan de centeno tostado, papaya fresca e higos”, explicó el intérprete, que continúa entrenando diariamente en el gimnasio, sin importar el calendario.

Para Stallone, la clave de mantenerse vital radica en la combinación de un plan de ejercicios constante con una alimentación equilibrada. Consciente de lo importante que es preservar la masa muscular y la energía en esta etapa de la vida, ha convertido las proteínas en el eje de su dieta cotidiana.

Una rutina saludable

Los huevos ocupan un rol central en esa estrategia. Este alimento, económico y versátil, es reconocido por sus proteínas de alto valor biológico y sus aminoácidos esenciales. Además, la yema aporta grasas saludables y micronutrientes importantes. Sin embargo, Stallone solo consume media para moderar el aporte calórico y graso.

Su rutina actual contrasta con la escena inmortalizada en Rocky, donde ingería huevos crudos sin cocinarlos. Los especialistas en nutrición insisten en que esa práctica no es recomendable, pues aumenta el riesgo de problemas digestivos y de salud. Cocinarlos permite, además, que el organismo aproveche mejor sus proteínas.

Más allá del detalle culinario, la disciplina que Stallone exhibe a sus casi ocho décadas se ha convertido en un ejemplo de longevidad activa. El actor sigue siendo un habitual del gimnasio, demostrando que los hábitos saludables y la constancia pueden prolongar la vitalidad, incluso en edades en las que muchos ya se retiran.

Su filosofía de vida, basada en el esfuerzo, refleja no solo el espíritu del personaje que lo llevó a la fama, sino también una convicción personal. Stallone asegura que mantenerse en forma le permite no solo conservar energía, sino también cuidar a las personas que ama, algo que valora profundamente.

El caso del intérprete no es aislado en el mundo del espectáculo, pero sí resulta inspirador. En una industria donde el paso del tiempo suele ser motivo de retiro, él sigue demostrando que la disciplina puede imponerse al calendario. Y lo hace con la misma determinación de Rocky subiendo las escaleras.

Así, medio siglo después de aquella primera película, Stallone continúa encarnando en la vida real el mensaje de superación que lo convirtió en un ícono cultural. Sus huevos, su gimnasio y su inquebrantable voluntad son hoy su mejor receta contra la edad y el desgaste del tiempo.