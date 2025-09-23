A$AP Rocky se sincera sobre el tercer embarazo de Rihanna

El rapero A$AP Rocky habló abiertamente sobre el tercer embarazo de la cantante Rihanna. En una entrevista para GQ, el artista aseguró que este embarazo ha sido diferente a los anteriores.

“Bueno, diría que esta experiencia y este embarazo han sido muy diferentes a los dos anteriores”, respondió. “Así que nada es igual. Cada experiencia es siempre diferente, a su manera. Y este no es diferente”.

A$AP Rocky ya es padre de dos niños Riot, de 2 años, y RZA, de 3, fruto de su relación con la cantante. En ese sentido habló sobre El rapero describió cómo ha sido su experiencia con la paternidad y lo que significa para él. “Creo que la evolución de quién soy como persona, como individuo, como padre, como artista, en cuanto a ser padre en ese momento. Simplemente muy interesante, si me preguntas, ver ante los ojos de todos cuánto he anhelado ser padre, y un padre amoroso“, dijo Rocky.

Asimismo, Rakim Meyers, nombre real del artista, se refirió al amor que tiene para darle a sus hijos. “Así que solo tengo amor para darles a estos pequeños. Y como pueden ver, lo que ocupa gran parte de mi corazón es mi padre”, añadió.

En una reciente entrevista para ELLE, A$AP Rocky habló sobre la importancia de estar presente en la vida de su familia, aunque confesó que ni él ni Rihanna planeaban tener hijos. “No quiero culpar principalmente a mi caso, pero la vida era vivir”, dice el artista. “No planeamos tener hijos, pero cuando sucede, tienes que adaptarte y seguir adelante. Tengo que estar presente para mi familia, porque eso es lo primero“, agrega.

Muchos de los proyectos musicales de ambos artistas ha pasado a segundo plano por muchas razones, entre ellas su creciente familia. Los fans de Rihanna esperan con ansias que la estrella lance nueva música ya que su último álbum se estrenó hace 10 años. Con respecto a la ausencia de la música, A$AP Rocky dijo que bromean con ese tema.

“Ella dice: ‘Oye, no te voy a mentir. Tus fans podrían querer patearte el trasero tanto como los míos quieren patearme el trasero a mí. Lo que me salva es que estoy embarazada la mayor parte del tiempo'”, explica A$AP.

Hasta el momento se desconoce si la famosa pareja espera un varón o una niña. Son pocos los detalles que la estrella musical y empresaria ha ofrecido con respecto a su embarazo.

