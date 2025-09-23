Cardi B afirma que Offset pide”millones de dólares” para finalizar su divorcio

La rapera Cardi B aseguró que su todavía esposo, el rapero Offset, está retrasando a propósito el proceso de divorcio. La artista está separada de Offset desde diciembre de 2023 y la artista solicitó el divorcio en julio de 2024. Actualmente Cardi B está embarazada de su cuarto hijo, el primero con su actual novio Stefon Diggs, jugador de la NFL.

Según dijo Cardi B en una charla en X Spaces el lunes 22 de septiembre recogida por US Weekly, Offset ha retrasado el divorcio porque quiere que la artista pague sus impuestos y le entregue una de sus propiedades.

“La única razón por la que sigo casada es porque alguien quiere que pague sus impuestos. ¿Quieren saber el chisme? La única manera de salir de mi matrimonio es pagando los impuestos de otra persona, aunque yo pague los míos, y dándole una de mis propiedades. Estoy luchando por eso, voy a luchar por eso. Esto no es ningún asunto de amor”, explicó la ganadora del Grammy.

La artista aseguró que a pesar de que está viviendo esta difícil separación, no dejará de vivir su vida como mejor le parezca. “No voy a dejar de vivir mi vida solo porque, por un contrato, prácticamente sigo casada, ya que alguien quiere tenerme como rehén si no le doy millones de dólares para salir de esto. Así que eso es lo que me está pasando en la vida. … Ustedes quieren que me vuelva a casar y cosas así, tener otro bebé y esas cosas. Yo hago lo que me hace feliz. Lo hice bien la primera vez”.

Cardi B ha seguido adelante con su vida tras su separación con Offset. La rapera dio a luz en septiembre de 2024 a su tercer hijo con Offset, cuando ya estaban separados. Ambos raperos son padres de Kulture, de 7 años, Wave, de 3, y Blossom, de 11 meses. En mayo de este año confirmó su relación con Diggs y el 17 de septiembre, Cardi B confirmó que está esperando su primer bebé con el jugador de la NFL.

“Voy a tener un bebé con mi novio. De verdad estoy muy… emocionada. Estoy feliz”, continuó. “Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte, me siento muy poderosa porque hago todo este trabajo, pero al mismo tiempo estoy creando un bebé”, dijo la rapera durante su entrevista con Gayle King para CBS Mornings.

