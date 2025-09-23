Abogados de Sean ‘Diddy’ Combs piden al juez una condena mínima de 14 meses

La defensa del rapero Sean ‘Diddy’ Combs solicitó al juez de su caso que el rapero sea condenado a tan solo 14 meses de prisión, luego de ser declarado culpable por un cargo de transporte para facilitar la prostitución.

Combs, quien fue absuelto de cargos más graves de tráfico sexual y conspiración, fue arrestado en septiembre de 2024 y desde entonces ha permanecido encarcelado en la prisión de Brooklyn, Nueva York. Los abogados de Diddy ha intentado en diferentes ocasiones que Combs salga de prisión antes de conocer su condena pero todos los intentos han sido negados por el juez Arun Subramanian. Ahora la defensa pide imponer una “sentencia mucho menor en este caso único”.

El juez no ha dado una respuesta a la solicitud de la defensa, pero en caso de aceptarla el rapero quedaría en libertad casi de inmediato ya que lleva 13 meses en prisión. La audiencia de sentencia de Sean ‘Diddy’ Combs está fijada para el 3 de octubre.

Los abogados alegan que Combs ya ha cumplido con el castigo al pasar casi un año en prisión. “La carrera y la reputación del Sr. Combs han quedado destruidas. Ha cumplido más de un año en una de las cárceles más infames de Estados Unidos, y aun así ha aprovechado al máximo ese castigo. Es hora de que el Sr. Combs regrese a casa con su familia, para que pueda continuar su tratamiento y aprovechar al máximo el próximo capítulo de su extraordinaria vida”.

Los abogados de Combs aseguran que la fiscalía recomendó una pena de más de 20 años de prisión para el rapero, lo que calificaron como “draconiano” y “desproporcionado” para el tipo de delito del cual Combs fue declarado culpable.

“Esto es tremendamente desproporcionado con la conducta en cuestión: tríos en los que hombres y mujeres adultos plenamente competentes cruzaron voluntariamente fronteras estatales y mantuvieron relaciones sexuales consensuales, sin que el acusado obtuviera ningún beneficio económico de dicha conducta”, escriben los abogados de Combs.

Combs fue arrestado en septiembre de 2024 y acusado de delitos federales de conspiración, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. El rapero fue señalado de organizar las famosas “freaks offs, fiestas en las que presuntamente obligaba a su novia Cassie Ventura y otras mujeres a mantener relaciones sexuales con hombres mientras estaban bajo efectos de drogas y alcohol. Cassie Ventura declaró que fue víctima de abuso sexual, maltrato físico y extorsión durante su relación de más de 10 años con Combs.

Luego de un mediático juicio, Sean ‘Diddy’ Combs fue declarado culpable de otros dos cargos por transportar a Ventura y a otras personas a través de fronteras estatales con fines de prostitución.

Sigue leyendo:

Cardi B ataca a BIA en su nuevo disco: el origen de una pelea marcada por años de tensiones

Jessie Cave, actriz de ‘Harry Potter’, fue vetada de una convención por tener OnlyFans

Dua Lipa despide a su agente por intentar boicotear a grupo pro-Palestina en el Festival de Glastonbury