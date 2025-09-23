Así quedó el ranking del Balón de Oro 2025: la clasificación completa y el listado de todos los jugadores

El fútbol tiene nuevos líderes. La votación de los 100 jurados de todo el mundo ha finalizado, y el resultado del Balón de Oro 2025 no ha dejado a nadie indiferente. La gala, celebrada en el Théâtre du Châtelet, fue el escenario para reconocer a los talentos más destacados del deporte, y ahora, los aficionados pueden conocer la clasificación completa que define el estatus de las estrellas mundiales.

La victoria de Ousmane Dembélé, que superó a la joven promesa Lamine Yamal, fue el punto culminante de la noche. Su destacada temporada con el Paris Saint-Germain, con el que conquistó la Champions League y los torneos locales, lo catapultó al primer lugar.

Clasificación completa del Balón de Oro 2025

Ranking Masculino

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain) Lamine Yamal (España, Barcelona) Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain) Mohamed Salah (Egipto, Liverpool) Raphinha (Brasil, Barcelona) Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain) Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid) Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea) Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain) Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain) Pedri (España, Barcelona) Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli) Harry Kane (Inglaterra, Bayern Múnich) Désiré Doué (Francia, PSG) Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting/Arsenal) Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid) Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona) Scott McTominay (Escocia, Napoli) Joao Neves (Portugal, Benfica) Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán) Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund) Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool) Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid) Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain) Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter de Milán) Erling Haaland (Noruega, Manchester City) Declan Rice (Inglaterra, Arsenal) Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool) Florian Wirtz (Alemania, Bayer Leverkusen) Michael Olise (Francia, Bayern Múnich)

Ranking Femenino

La carrera por el galardón femenino tuvo a Aitana Bonmatí como indiscutible ganadora por tercer año consecutivo, consolidando su dominio en el fútbol mundial.

Aitana Bonmatí (España, Barcelona) Mariona Caldentey (España, Arsenal) Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal) Alexia Putellas (España, Barcelona) Chloe Kelly (Inglaterra, Chelsea) Patricia Guijarro (España, Barcelona) Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal) Ewa Pajor (Polonia, Barcelona) Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea) Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea) Claudia Pina (España, Barcelona) Marta (Brasil, Orlando Pride) Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona) Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride) Sandy Baltimore (Francia, Paris Saint-Germain) Cristiana Girelli (Italia, Juventus) Temwa Chawinga (Malawi, Wuhan Jianghan University) Melchie Dumornay (Haití, Lyon) Klara Bühl (Alemania, Bayern Múnich) Pernille Harder (Dinamarca, Chelsea) Amanda Gutierres (Brasil, Orlando Pride) Esther González (España, Gotham FC) Johanna Rytting Kaneryd (Suecia, Chelsea) Sofía Cantore (Italia, Juventus) Emily Fox (Estados Unidos, Arsenal) Lindsey Heaps (Estados Unidos, Portland Thorns) Clara Mateo (Francia, Paris FC) Frida Leonhardsen-Maanum (Noruega, Arsenal) Steph Catley (Australia, Arsenal) Caroline Weir (Escocia, Real Madrid)

