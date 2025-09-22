Lamine Yamal pierde el Balón de Oro y memes se burlan en redes

La gala del Balón de Oro 2025 trajo sorpresas este lunes al confirmarse que el delantero francés Ousmane Dembélé recibió el galardón en lugar del extremo del FC Barcelona, Lamine Yamal, que recibió varias burlas a través de memes en redes sociales.

A pesar que era uno de los favoritos y hasta una presunta foto filtrada lo hacía pasar como ganador del Balón de Oro, al final Yamal se quedó con las manos vacías y sin poder celebrar con los 20 integrantes de su familia que viajaron con él a la ceremonia.

Tampoco disfrutó el zurdo de su nueva pareja, Nicki Nicole, quien no pudo acudir a la gala por cumplir compromisos musicales.

Las comparaciones con Vinícius Jr. y el Balón de Playa, el dominio de Dembélé sobre Yamal, la celebración que tenía prevista en París por si ganaba y mucho más fue parte de lo más compartido con memes en redes sociales.

Mira los mejores memes aquí:

🚨OFICIAL Y ÚLTIMA HORA🚨

Lamine Yamal se convierte en el ganador más joven del Balón de Playa con tan solo 18 años de edad. Enhorabuena culés! JAJAJAJAJAJ #BalondeOro #LamineYamal #BallonDor pic.twitter.com/YKDNxahTTH — Doc Sanchez (@Doc_sanchezz) September 22, 2025

Left Barcelona

Beat Barcelona in the UCL

Beat Barcelona players to the ballon dor



Dembele with the perfect revenge 😂 pic.twitter.com/UgDSAmtpkG — Janty (@CFC_Janty) September 22, 2025

First 18 year old to lose the Balon D’Or.



Lamine Abdullai Yamal pic.twitter.com/UssGpS2hos — SMALLIE (@the_smallie) September 22, 2025

Debe estar muy triste Lamine por no ganar el balón de oro



Yamal cuando termine la gala:pic.twitter.com/Mm0vkEFuOO — Gato LDU 🇵🇱 (@GatoLDU) September 22, 2025

Nicki Nicole viendo que Lamine Yamal no ganó el balón de oro, y va tras Dembele pic.twitter.com/u5EawwMCPH — Pechaneitor (@Pechaneitor) September 22, 2025

Lamine Yamal llevó a 20 personas a ver cómo Dembele levantaba el Balón de Oro. 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/SPYXQfKJNr — Peseteiro (@jpeseteiroDT) September 22, 2025

