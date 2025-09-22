Lamine Yamal pierde el Balón de Oro y memes se burlan en redes
Yamal solo pudo alzar el premio Kopa al mejor jugador menor de 21 años, repitiendo el galardón que consiguió en 2024
La gala del Balón de Oro 2025 trajo sorpresas este lunes al confirmarse que el delantero francés Ousmane Dembélé recibió el galardón en lugar del extremo del FC Barcelona, Lamine Yamal, que recibió varias burlas a través de memes en redes sociales.
A pesar que era uno de los favoritos y hasta una presunta foto filtrada lo hacía pasar como ganador del Balón de Oro, al final Yamal se quedó con las manos vacías y sin poder celebrar con los 20 integrantes de su familia que viajaron con él a la ceremonia.
Tampoco disfrutó el zurdo de su nueva pareja, Nicki Nicole, quien no pudo acudir a la gala por cumplir compromisos musicales.
Las comparaciones con Vinícius Jr. y el Balón de Playa, el dominio de Dembélé sobre Yamal, la celebración que tenía prevista en París por si ganaba y mucho más fue parte de lo más compartido con memes en redes sociales.
Mira los mejores memes aquí:
Sigue leyendo: