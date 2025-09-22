¿Cómo se vota para elegir el ganador del Balón de Oro 2025?

La ceremonia del Balón de Oro vuelve a concentrar la atención del mundo del fútbol en su edición 2025, considerada una de las más cerradas de los últimos años por el relevo generacional y la variedad de candidatos que llegan con méritos sólidos.

El prestigioso galardón es organizado por la revista France Football, que cada año elabora una lista de 30 nominados. A partir de allí, un jurado internacional, compuesto por periodistas especializados de los países que estén entre los 100 primeros del ranking FIFA, es el encargado de emitir los votos.

¿Cómo se vota?

El Balón de Oro se define bajo tres parámetros principales: Actuaciones individuales; impacto y carácter decisivo; logros colectivos con su equipo y clase y juego limpio. Esto para premiar el rendimiento a lo largo de la temporada, no el año natural como se hacía antes de 2022.

Cada jurado elige a 10 jugadores, otorgando una puntuación descendente: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto. El jugador con más puntos se lleva el premio. Si hay empate, se desempata por número de votos.

Los candidatos de 2025

Entre los favoritos para esta edición aparece el francés Ousmane Dembélé, figura del Paris Saint-Germain, decisivo en el triplete conseguido por el club francés, incluida la Champions League.

El FC Barcelona también aporta candidatos con Lamine Yamal y Raphinha, quienes lideraron una temporada en la que el conjunto azulgrana volvió a competir al máximo nivel europeo.

Otros nombres fuertes son los lusos Vitinha y Nuno Mendes, campeones de Champions con el PSG y de la Nations League con Portugal. A la lista se suman Kylian Mbappé, que terminó como Bota de Oro, y Mohamed Salah, líder del Liverpool que conquistó de nuevo la Premier League.

