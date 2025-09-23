David Villa asegura que México es favorita para ganar el Mundial de 2026

El histórico delantero de la selección española y del FC Barcelona, David Villa, consideró que la selección de México siempre se ha caracterizado por ser una de las firmes favoritas para poder conquistar una Copa del Mundo de la FIFA y la cita deportiva que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá no será la excepción.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante un contacto con diversos medios de comunicación en el que resaltó las cualidades que posee la selección mexicana para poder siempre estar en la órbita de los candidatos mundialistas a pesar de nunca haber logrado avanzar a las semifinales de esta competencia; destacó que tiene grandes jugadores, cualidades deportivas y que además siempre cuentan con un amplio respaldo mediático que los impulsa en cada competencia.

Spain’s David Villa, left, greets fellow team members after being substituted during the World Cup round of 16 soccer match between Spain and Portugal at the Green Point stadium in Cape Town, South Africa, Tuesday, June 29, 2010. Spain beat Portugal 1-0, thereby advancing to the quarterfinals. (AP Photo/Matt Dunham)

“Por historia, por ganas de fútbol, por jugadores, por rendimiento, por presión mediática, creo que México es siempre uno de los favoritos. España hasta hace unos años tampoco había ganado nunca y ahora estamos hablando de que ya no es fácil, no hay tantos equipos que hayan ganado mundiales. Si no me equivoco, solo hay ocho países que lo han hecho. Muy complicado de ganar, pero México siempre ha demostrado en todos los torneos esa garra, ese talento y esa pasión. Quién sabe si puede ser este el primero. Hace unos años decíamos lo mismo de España… y mira todo lo que vino en poco tiempo”, expresó.

Villa es recordado por haber levantado la única Copa del Mundo alcanzada por España en Sudáfrica 2010, competencia en la que la selección mexicana llegó hasta los octavos de final, etapa en la que fue superada 3-1 ante el combinado nacional de Argentina. Durante la Fase de Grupos finalizó en la segunda posición con un total de cuatro puntos producto de un triunfo 2-0 ante Francia, un empate 1-1 ante Sudáfrica y una derrota 1-0 ate Uruguay.

Por su parte, el también exjugador español Fernando Morientes prefirió hablar sobre la Liga MX y la ideología de los jugadores europeos en verla como una liga de retiro; insistió en que los equipos mexicanos deben dejar a un lado la idea de traerse jugadores para que vivan sus últimos años profesionales y volver la competencia mucho más competitiva para los jóvenes que buscan sumar minutos en equipos de gran trayectoria.

Johan Vásquez aplaude el trabajo de Santiago Giménez. Crédito: Eakin Howard | AP

“Entiendo que muchos jugadores españoles quieran venir aquí, por idioma, cultura, pasión y hasta comida. Pero si México quiere crecer, debe evitar ser solo un destino de retiro. Lo importante es que los futbolistas lleguen a competir, no solo a vivir la experiencia. La pasión existe, el amor por el fútbol es enorme, pero hace falta trabajar desde la base y hacer una liga realmente competitiva, con equipos capaces de enfrentarse de verdad en grandes torneos”, resaltó.

Lo cierto es que actualmente la selección mexicana está trabajando arduamente bajo las órdenes de Javier Aguirre para poder llegar en las mejores condiciones posibles y con un equipo sólido para lo que será su participación en el Mundial de 2026, torneo en el que esperan romper su marca histórica al llegar lo más lejos posible en dicha competencia.

