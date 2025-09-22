Sergio Busquets plantea su retiro para este 2025

El icónico futbolista español, Sergio Busquets, se ha convertido a lo largo de los años es una de las figuras más importantes dentro del balompié mundial por el impresionante trabajo que realizó en el mediocampo a lo largo de toda su carrera; motivo por el que es considerado uno de los grandes en la historia del deporte.

Con 37 años y una carrera que supera la década, el mediocentro de Badia del Vallès ha seguido demostrando su calidad, incluso más allá de sus días en el FC Barcelona; desde su debut en 2008, Busquets ha dejado una huella indeleble, sobre todo por su estilo silencioso pero determinante, capaz de alterar el curso de un partido sin necesidad de grandes estridencias. Sin embargo, su tiempo en los campos de juego podría estar llegando a su fin.

El periodista español Nacho García y el programa Tiempo de Juego han revelado que Busquets planea anunciar su retiro una vez termine la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS), específicamente al concluir la participación de Inter Miami en dicha campaña.

Inter Miami midfielder Sergio Busquets (5) defends against Charlotte FC midfielder Djibril Diani (28) during the first half of an MLS soccer match, Saturday, Sept. 13, 2025, in Charlotte, N.C. (AP Photo/Erik Verduzco)

Esta información ha sido confirmada también por AS USA Latino, y aunque la noticia se conoció hace unas dos semanas, la expectativa sigue creciendo. Todo comenzó el 27 de agosto, cuando, tras la victoria del Inter Miami sobre Orlando City en la Leagues Cup, el propio Busquets dejó entrever que su futuro en el fútbol estaba en la cuerda floja, especialmente cuando fue interrogado sobre su renovación por Fernando Petrocelli, corresponsal de AS USA Latino en Miami. Tras ese momento, sus palabras han cobrado aún más relevancia, a medida que el final de su carrera parece más cercano.

Busquets, quien ha dividido su corazón entre dos clubes fundamentales en su vida, el Inter Miami y el FC Barcelona, se encuentra en una encrucijada emocional. Su decisión de cambiar Europa por Estados Unidos, siguiendo los pasos de Lionel Messi, no fue una decisión improvisada. A pesar de la brecha que existe entre su despedida del Barça en 2023 y su llegada a la MLS, Busquets ya tenía claro que su futuro estaría más allá del viejo continente.

“Cuando salí del Barça ya sabía que no volvería a España y a Europa. Estoy más cerca de acabar mi carrera que de seguirla. No hay nada sobre una supuesta renovación o una supuesta retirada, cuando se sepa algo lo comunicaremos,” había señalado el propio Busquets el 27 de agosto, después de esa victoria ante Orlando City.

A lo largo de su trayectoria, Busquets ha acumulado 65.640 minutos de juego, distribuidos entre su paso por el Barcelona, el Inter Miami y el filial del Barça. En esos minutos, ha sido responsable de 19 goles y 61 asistencias, lo que habla de la versatilidad y la importancia de su rol, no solo en su equipo, sino en el fútbol mundial.

Su paso a la MLS con el Inter Miami ha mostrado que la magia del mediocampista aún sigue intacta; aunque muchos pensaron que se perdería su toque, Busquets sigue demostrando su elegancia y destreza, como si nunca hubiera dejado LaLiga. Su dribbling sigue siendo tan impecable como siempre, y parece ejecutar movimientos imposibles con una naturalidad asombrosa.

Uno de sus momentos más destacados en la MLS fue el 9 de septiembre de 2023, cuando dio su primera asistencia con la camiseta del Inter Miami. En ese partido contra el Sporting Kansas City, Busquets asistió a Facundo Farías, lo que permitió a su equipo ganar 3-2 en el Chase Stadium.

A partir de allí, su rol como asistente de lujo no ha cesado, con pases decisivos contra equipos como NYCFC, Nashville, D.C. United, Atlanta y LA Galaxy, entre otros. De sus 15 asistencias en la MLS, 8 de ellas fueron para Lionel Messi, lo que reafirma la química especial que ambos jugadores han desarrollado.

Inter Miami midfielder Sergio Busquets (5) and Tigres UANL forward Angel Correa (7) eye the ball during the first half of a Leagues Cup quarterfinal soccer match, Wednesday, Aug. 20, 2025, in Fort Lauderdale, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

Hoy, a sus 37 años, el final de la carrera de Busquets se ve más cercano. Su salida del Barcelona fue un proceso doloroso, similar al de Messi en 2021, pero también estuvo marcado por la determinación de irse dejando una huella. Su retiro, por lo tanto, es un tema de constante especulación, y cada paso que da dentro del campo parece una despedida lenta pero segura.

“Me encuentro bien, por suerte me respetan las lesiones y los entrenadores cuentan conmigo. Siempre dije que cuando tuviera que salir del Barça quería hacerlo bien y así lo hice. Me fui ganando títulos. Cuando llegue el momento de anunciar una decisión, lo haré. Tengo mucho que valorar,” concluyó en una conferencia de prensa posterior al partido de finales de agosto, donde ya parecía reflexionar sobre los próximos pasos de su carrera.

Lo que está claro es que, aunque su tiempo como jugador activo en el fútbol profesional está llegando a su fin, el legado de Sergio Busquets permanecerá en la memoria colectiva de los aficionados al deporte.

