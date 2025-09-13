Antonio Mohamed pone a la Liga MX sobre la Superliga Argentina

El Deportivo Toluca vive un momento dorado luego de haber conquistado el torneo Clausura 2025 de la Liga MX y mantenerse con paso firme en el actual Apertura para buscar su pase nuevamente a la Liguilla, convirtiéndose así en uno de los clubes más sólidos dentro del torneo local para poder iniciar un camino de muchos años de gloria.

Parte de este impresionante desempeño mostrado por cada uno de los jugadores dentro del terreno y por su esquema táctico se debe gracias a la dirección de Antonio ‘Turco’ Mohamed, quien constantemente trabaja para poder tener el mejor papel posible en la competencia.

El técnico argentino, con la motivación de pelear por un bicampeonato que en el “Infierno” se sueña con fuerza, no ha dudado en dar su opinión sobre el nivel competitivo que hoy tiene el fútbol mexicano en comparación con el balompié de su país natal; dando a entender que la Liga MX ha crecido de manera significativa y esto causó un fuerte revuelo entre los aficionados.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para ESPN, donde Mohamed aseguró que la Liga MX tiene jugadores con una mejor calidad que en la Superliga Argentina tanto en el aspecto individual como en el colectivo.

Ciudad de México, 23 de agosto de 2025. Antonio Mohamed “Turco”, director Técnico, durante el partido correspondiente a la jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre la Máquina Celeste del Cruz Azul y los Diablos Rojos del Toluca, realizado en el estadio Olímpico Universitario. Foto: Imago7/Diego Padilla

“La liga mexicana es mejor por la calidad de los jugadores. El nivel individual es mejor. En Argentina, al tener 30 equipos, bajó el nivel individual. Creo que México tiene mejores equipos y mejores jugadores”, aseguró.

Las declaraciones del “Turco” llegan en un momento donde Toluca suma triunfos importantes y se perfila como candidato natural a la Liguilla. El entrenador ha insistido en que mantener el ritmo es clave para alcanzar los objetivos de la temporada y aspirar a esa tan anhelada duodécima estrella para el club.

Más allá de la polémica que pueda despertar su comparación entre ligas, lo cierto es que Mohamed ha sabido consolidar un proyecto ganador dentro de los Diablos Rojos. Su plan no solo se centra en el presente, sino en reforzar la identidad del equipo para que vuelva a ser protagonista y potencia en el fútbol mexicano para las próximas competencias internacionales.

En lo que va del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el equipo se ubica en la quinta posición dentro de la tabla de clasificación con un total de 13 unidades acumuladas, sumando un total de cuatro victorias, un empate y dos derrotas.

