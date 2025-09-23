Disney canceló la serie “Alice in the Palace”: los motivos

Disney confirmó un cambio en su estrategia televisiva que afecta directamente a los seguidores de Raven’s Home. El spin-off titulado “Alice in The Palace”, que ya había grabado un episodio piloto, no continuará en producción, pese a la expectativa generada entre los fans del universo de That’s So Raven.

La noticia fue confirmada por Mykal-Michelle Harris, actriz que interpretaba a Alice en Raven’s Home. Harris señaló que el proyecto había sido un “sueño hecho realidad”, pues además de protagonizar, dio vida a un segundo personaje, Clementine, y participó como productora del piloto grabado para Disney Channel.

Durante los primeros anuncios, el spin-off se consideró una prioridad para el canal. Incluso se destacaba como una oportunidad para expandir el legado de la franquicia, iniciada con That’s So Raven en 2003 y continuada años después con Raven’s Home. Sin embargo, finalmente la compañía decidió dar un giro estratégico.

Una historia que nunca llegará a la pantalla

La trama de “Alice in The Palace” habría seguido el viaje del personaje Alice a Inglaterra, donde se reencontraba con Clementine, la duquesa británica también interpretada por Harris. Ambas intercambiaban roles, lo que abría la puerta a situaciones cómicas y reflexiones sobre la vida al cambiar de papeles.

Según Harris, el rodaje del piloto representó una experiencia significativa. En redes sociales agradeció a todo el equipo de producción, reconociendo el esfuerzo invertido y la ilusión que el proyecto generó en su carrera. Sin embargo, reiteró que Disney Channel eligió “un camino diferente” que no incluyó la continuidad de la serie.

La decisión generó decepción entre los seguidores de la franquicia, quienes habían visto en el spin-off una oportunidad de explorar nuevas historias vinculadas al universo de Raven’s Home. En foros y redes sociales, varios expresaron que Disney perdió la posibilidad de dar continuidad a un producto exitoso.

Con esta cancelación, “Alice in The Palace” se suma a otros proyectos televisivos que no lograron consolidarse pese al interés inicial. De haberse estrenado, se habría convertido en el segundo spin-off derivado de That’s So Raven, tras el éxito que significó la propia serie Raven’s Home.

La franquicia protagonizada por Raven-Symoné marcó a toda una generación de televidentes en Disney Channel, convirtiéndose en uno de los pilares de la programación juvenil. El potencial de expandir esa narrativa con un nuevo ángulo parecía prometedor, pero las prioridades de la compañía dieron un giro inesperado.

Aunque no se concretará este proyecto, los fans aún pueden revivir tanto That’s So Raven como Raven’s Home a través de Disney Plus. La cancelación deja abierta la posibilidad de que en el futuro surja una nueva propuesta que retome el legado de la icónica comedia juvenil.