Prime Video y Jenny Han confirman la película de ‘The Summer I Turned Pretty’

La serie de Amazon Prime ‘The Summer I Turned Pretty’ se ha convertido en un fenómeno. El 17 de septiembre estrenó el último episodio de la tercera temporada, el cual había sido ofrecido como el final de la historia.

Horas después del estreno del episodio, Amazon Prime Video y su creadora, Jenny Han, anunciaron que producirán una película, la cual sí será el fin definitivo del polémico triángulo amoroso entre Belly, Jeremiah y Conrad.

La serie de tres temporadas se basó en la trilogía de novelas escrita por Jenny Han, cada temporada era un libro y por eso algunas fanáticas conocían algunos detalles de la historia, pues lo habían leído antes de que estrenara la adaptación para Prime.

Ahora, la película será una sorpresa para todos, pues lo único que no se ha adaptado ha sido el epílogo del libro. Igualmente, Han se encargará de escribir la historia, junto con Sarah Kucserka, y de dirigirla.

Prime Video y Amazon MGM Studios, declaró a través de un comunicado: “‘The Summer I Turned Pretty’ ha conmovido al público de todo el mundo, creando momentos de alegría, nostalgia y conexión que la han convertido en una sensación mundial. Estamos orgullosos del extraordinario éxito de la serie y estamos encantados de colaborar de nuevo con Jenny Han para ofrecer a los fans un nuevo capítulo inolvidable”.

Esta no es la primera novela de Han que se adapta, pues Netflix produjo también tres películas basadas en ‘To All the Boys I’ve Loved Before’.

Sin embargo, esta adaptación ha sido mucho más popular e incluso se ha convertido en todo un fenómeno de redes sociales. Sobre su público, Han dijo en una entrevista con ‘The Hollywood Reporter’: “Me han dicho que la mitad son millennials, la mitad generación Z y menores. Como anécdota, el público se siente muy diverso. Y con esta temporada, el alcance ha crecido mucho”.

