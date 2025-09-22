ABC anunció el regreso del programa de Jimmy Kimmel

El programa del conductor Jimmy Kimmel volverá a transmitirse a través de ABC luego de que fue suspendido hace varios días por sus comentarios sobre el asesinato del activista Charlie Kirk.

A través de un comunicado, The Walt Disney Company, propietaria de ABC, informó que tras varios días e conversaciones con Kimmel han acordado que el exitoso prorama regrese al aire. ABC aseguró que la decisión de suspender el programa fue por los comentarios “insensibles” que hizo el presentador sobre Kirk, quien fue asesinado durante un evento público en la Universidad de Utah el pasado 10 de septiembre.

“El miércoles pasado, decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar aún más la situación en un momento tan emotivo para nuestro país. Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles”, declaró Disney.

Según dice el comunicado, tras varios días de conversaciones reflexivas, el programa nocturno será restablecido a partir de este martes. “Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de regresar el programa el martes”, agregó Disney.

La suspensión del programa de Jimmy Kimmel causó una fuerte polémica y la decisión fue condenada por diferentes figuras y gremios del espectáculo. Kimmel dijo en su discurso que la “pandilla MAGA” y dijo que están “tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”.

ABC tomó la decisión de suspender “indefinidamente” el exitoso programa nocturno luego de queel presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, amenazó con revocar las licencias de ABC debido a los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk.

400 celebridades se solidarizaron con Jimmy Kimmel

La decisión de suspender el programa de Jimmy Kimmel fue condenada. Celebridades, instituciones y demás gremios aseguraron que esto pone en riesgo la libertad de expresión en Estados Unidos. Más de 400 celebridades firmaron una carta abierta publicada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. En el texto calificaron la suspensión del programa de Jimmy Kimmel y la decisión de Disney como un “momento oscuro para la libertad de expresión” de Estados Unidos.

“Nosotros, el pueblo, jamás debemos aceptar las amenazas gubernamentales a nuestra libertad de expresión. Los intentos de los líderes de presionar a artistas, periodistas y empresas con represalias por su libertad de expresión atentan contra la esencia de lo que significa vivir en un país libre”, dice la carta.

Algunas de las celebridades que firmaron la carta son Jennifer Aniston, Jason Bateman, Billy Crystal, Robert De Niro, Jane Fonda, Selena Gomez, Tom Hanks, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Meryl Streep y Kerry Washington.