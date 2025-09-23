Donald Trump promete en la ONU eliminar los cárteles de la droga vinculadas a Maduro

El presidente Donald Trump hizo este martes duras advertencias contra el narcotráfico procedente de Venezuela y aseguró que su administración utiliza “el poder supremo del ejército estadounidense” para destruir a las redes criminales que presuntamente están asociadas al régimen de Nicolás Maduro.

“Recientemente hemos comenzado a usar el poder supremo del ejército de Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico lideradas por Nicolás Maduro”, afirmó Trump en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

“Estamos enfrentando a terroristas venezolanos y a los matones que contrabandean drogas tóxicas hacia nuestro país. Les advierto: los eliminaremos por completo. No tenemos otra opción”, agregó.

El mandatario republicano vinculó a Maduro con operaciones de narcotráfico que, según dijo, “están envenenando a cientos de miles de estadounidenses cada año con fentanilo y otras sustancias letales”.

Señaló que cada embarcación interceptada en el mar Caribe transporta drogas suficientes para “matar a más de 25,000 estadounidenses”, y aseguró que su gobierno ha logrado frenar gran parte del tráfico marítimo de estupefacientes.

En su mensaje, Trump incluyó a Venezuela dentro de un bloque de amenazas globales conformado por cárteles de la droga, bandas transnacionales como la MS-13 y organizaciones que calificó de “enemigos de la humanidad”.

“Estamos librando una batalla no solo por la seguridad de Estados Unidos, sino por la humanidad misma. Estos criminales mutilan, asesinan y torturan con impunidad, y no podemos permitir que continúen”, subrayó.

