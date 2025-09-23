Eddie Hearn asegura que “es imposible” que Canelo Álvarez pida la revancha a Terence Crawford

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford dejó una marca imborrable en el deporte de los puños. Con la victoria de Crawford, la pregunta sobre si habría una revancha surgió de inmediato.

No obstante, Eddie Hearn, quien ha trabajado de cerca con Canelo en el pasado, ha expresado su escepticismo sobre la voluntad del mexicano de volver a subirse al ring con “Bud”.

En una reciente entrevista para The Ring el influyente promotor dio su análisis sobre la situación, basándose en la actuación de ambos púgiles y, de manera más importante, en la cláusula del contrato. Sus palabras reflejan la creencia de que Canelo no está dispuesto a arriesgar su legado una vez más.

Terence Crawford vs. Canelo Álvarez. Crédito: David Becker | AP

Hearn no solo se mostró inseguro sobre los deseos de Canelo de buscar una segunda pelea, sino que también apuntó a lo que él considera una particularidad en el acuerdo contractual. “No estoy seguro de que Canelo quiera una revancha. Creo que no hay cláusula de revancha y es muy inusual que Canelo entre a una pelea sin una cláusula así”, afirmó el promotor.

Sus declaraciones sugieren que la naturaleza de la derrota, sumada a la ausencia de un acuerdo preestablecido, hace que la revancha sea algo improbable. Hearn fue directo al predecir la reacción del campeón mexicano:

“Simplemente no veo a Canelo diciendo: ‘Sí, quiero repetir eso’. Fue una actuación bastante dominante de Crawford”, sentenció.

La opinión de Hearn, uno de los actores principales en la industria del boxeo, añade un peso considerable al debate. Con la revancha fuera del radar, el futuro de Canelo parece apuntar a nuevas direcciones, dejando en el pasado lo que fue una de las derrotas más significativas de su carrera.

