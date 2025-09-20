Robert García considera que el Canelo Álvarez debe tener revancha contra Crawford

El entrenador de boxeo mexicano, Robert García, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una revancha entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford, aunque con una condición clara y es que el campeón tapatío muestre una versión distinta a la que ha ofrecido en sus más recientes combates disputado en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para el canal ProBox TV, donde resaltó que la falta de intensidad en el boxeador y en su esquina ha sido evidente a lo largo del enfrentamiento contra Crawford.

Según el considerado Entrenador del Año 2024, en los últimos compromisos del peleador azteca no se percibe la misma ambición de poder ganar de forma contundente que en otros tiempos, lo que lo lleva a pensar que una renovación en su equipo podría marcar la diferencia.

“Yo pienso que una revancha me interesaría verla si veo un cambio en Canelo, un cambio o hambre de querer mejorar, que quizá agregara a alguien más a su campamento, a su equipo, para mostrar que tiene ganas de vencer. Ya lo que se vio las últimas tres, cuatro o cinco peleas de Canelo hemos mirado lo mismo, no mejoró nada”, expresó.

El estratega comparó la actitud del jalisciense con la de grandes ídolos mexicanos como Julio César Chávez, Erik “Terrible” Morales, Marco Antonio Barrera y Juan Manuel Márquez, quienes en momentos críticos siempre apostaban todo arriba del ring.

“Canelo no se entregó a esta pelea, no hizo lo que Barrera hacía, lo que Morales, lo que Márquez, lo que Chávez hacían cuando sabían que iban perdiendo una pelea, se iban al ‘me matas o te mato’ o ‘me noqueas o te noqueo’, él no lo hizo de esa manera. Y todavía brincaba para atrás, todavía se jalaba para atrás cuando tiraba un golpe, cuando un peleador ya está con la necesidad de noquear para ganar no hace eso, va a buscar, va a tirar golpes, va a tirar combinaciones de cuatro o cinco golpes, aunque falle dos o tres pero va a pegar uno. Chávez lo hizo, Morales, Barrera, muchos campeones lo han hecho de esa manera cuando saben que tienen que hacerlo. Yo no miré eso en Canelo, yo quisiera ver un cambio para sí creérmela que sí quiere hacerlo”, resaltó.

Robert García también subrayó que tanto el Canelo Álvarez como Eddy Reynoso parecen haber caído en una zona de confort tras alcanzar el éxito con el título indiscutido de los pesos súper medianos y que esa falta de hambre, según él, se refleja en su desempeño arriba del cuadrilátero.

De darse una segunda pelea contra Crawford, el entrenador asegura que lo ideal sería reencontrar a la dupla de hace una década: el peleador y el coach que todavía no tenían nada ganado y que peleaban con coraje.

“A mí sí me gustaría verla si viera yo a un Canelo y a un Eddy de hace 10 años, cuando todavía no tenían nada, cuando no eran lo que son ahorita, cuando todavía tenían mucha hambre. Me gustaría ver la revancha porque sé que Canelo le puede ganar a Crawford si pelea la pelea con hambre, con ganas, con coraje”, concluyó García en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Leyenda del boxeo mexicano lanza dura crítica contra el Canelo Álvarez

–Abel Sánchez se rinde ante el trabajo de Terence Crawford

–Óscar de la Hoya lanza dura crítica contra el Canelo Álvarez tras su derrota