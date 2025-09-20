Terence Crawford y una burla a Canelo Álvarez: “Me han pegado más duro”

El triunfo de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez sigue resonando con fuerza dentro del boxeo y ahora ha sido el propio ganador del combate quien lanzó un mensaje que sonó particularmente a burla, en relación al poder de pegada del mexicano.

De acuerdo a declaraciones en Inside The Ring, Crawford habló sobre los golpes que recibió sobre el ring por Canelo Álvarez pero la mayoría de ellos logró evitarlos o esquivarlos, lo que terminó siendo clave en la balanza de la victoria para Bud.

“Canelo pegó fuerte, pero no pudo conectar los golpes que quería. Solo logró algunos golpes precisos, un par de derechas al cuerpo; lo demás lo bloqueé o lo desvié,” dice el boxeador invicto.

Fue ahí cuando sintió que a su juicio el lituano Egidijus Kavaliauskas, a quien venció por KO durante una pelea en 2019, pegaba más duro que Canelo Álvarez.

“El “Mean Machine” (apodo de Egidijus Kavaliauskas) me ha pegado más duro que Canelo. Incluso peleando con guantes de ocho onzas, sentí menos daño que en otras peleas”, añadió.

Por último, Crawford dijo que todo lo relacionado con su victoria estaba destinado a pasar gracias a que en el perfil no lucía como favorito ante Canelo Álvarez.

“Para ser honesto, no siento nada porque sé que esto estaba destinado a suceder. Todo pasó de manera orgánica. Sé mi lugar en este deporte y dónde estaba destinado a estar”, cerró.

Mira las declaraciones completas de Crawford aquí:

