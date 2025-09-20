Un nuevo escenario para Canelo: de campeón absoluto a retador número uno tras caer ante Terence Crawford

La victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez fue un sismo en el boxeo, no solo por el resultado, sino por las consecuencias que ha tenido en las clasificaciones.

A solo días del combate que le costó al mexicano todos sus títulos de las 168 libras, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB)) ha emitido su veredicco sobre el nuevo rol de Canelo en la categoría.

En una movida que no ha pasado desapercibida, el organismo ha decidido mantener al púgil tapatío en la cima de la división, pero esta vez con un nuevo rol. Canelo, que hasta hace poco reinaba como campeón indiscutido, ahora figura en el ranking como el principal aspirante a la corona.

De rey a aspirante

La decisión del CMB es un claro reflejo de la posición de Canelo en el mundo del boxeo. Aunque la derrota lo despojó de sus títulos, su trayectoria y su estatus como una de las máximas figuras del deporte lo mantuvieron en un lugar privilegiado, un caso poco común en este deporte.

La nueva posición del mexicano lo coloca en una posición única. De ser el objetivo de todos los demás boxeadores, ahora es él quien está en la búsqueda de recuperar sus cinturones.

Aunque su rivalidad con Crawford es el centro de atención, el nuevo panorama abre la puerta a otros desafíos, con Canelo Álvarez ahora posicionado como el principal contendiente para cualquier campeón en la división.

