Gemini estará disponible en los Smart TV: cómo usar la IA de Google a tu favor

Google presentó la llegada de Gemini, su asistente conversacional impulsado por inteligencia artificial, a la plataforma Google TV. Con esta integración, la compañía busca transformar la experiencia de los usuarios en sus televisores, permitiendo descubrir contenidos, resolver dudas y aprender nuevas habilidades mediante interacciones por voz o chat.

Gemini se incorpora como un complemento al Asistente de Google, sin reemplazarlo. De esta forma, los usuarios podrán continuar utilizando comandos de voz tradicionales, pero ahora contarán con la posibilidad de mantener conversaciones más complejas y naturales para recibir sugerencias personalizadas y realizar búsquedas avanzadas.

La función permite, por ejemplo, pedir recomendaciones basadas en preferencias compartidas. Un usuario puede solicitar “encuéntrame algo para ver con mi pareja, a mí me gustan los dramas, a ella las comedias ligeras”, y Gemini ofrecerá opciones ajustadas al perfil descrito, ampliando las posibilidades de descubrimiento.

Un asistente para la vida en el hogar

La iniciativa forma parte de la estrategia de Google de colocar su inteligencia artificial en el centro del entretenimiento familiar. “El televisor es el corazón del hogar: el lugar donde nos reunimos, celebramos y conectamos”, afirmó Shalini Govil-Pai, vicepresidenta de Google TV, al presentar el servicio.

Entre sus capacidades, Gemini permite responder preguntas sobre series y películas, como “¿qué pasó en la última temporada de Outlander?” o “¿cuáles son las críticas sobre The Pitt?”. Además, complementa las respuestas con enlaces y videos de YouTube, ofreciendo una experiencia más visual y dinámica.

El asistente también está diseñado para apoyar procesos educativos. Los usuarios pueden solicitar explicaciones de temas escolares o aprender habilidades prácticas, desde tocar la guitarra hasta preparar un postre. La IA ofrece resultados interactivos con instrucciones paso a paso y videos explicativos en tiempo real.

Actualmente, Gemini se encuentra disponible en la serie TCL QM9K y pronto se expandirá a otros dispositivos como el Google TV Streamer, Walmart onn. 4K Pro y los modelos 2025 de televisores Hisense y TCL. Google adelantó que se trata solo de la primera fase del despliegue.

El objetivo es consolidar la presencia de la inteligencia artificial en la vida cotidiana de los usuarios a través de dispositivos del hogar. Con Gemini, la compañía busca diferenciarse en un mercado competitivo y ampliar las funciones de los televisores inteligentes más allá del entretenimiento.

Para activar Gemini basta con decir “Hola Google” o utilizar el botón del micrófono en el control remoto. A partir de allí, el sistema inicia una conversación fluida que puede derivar en recomendaciones, respuestas informativas o búsquedas con apoyo visual, directamente en la pantalla del televisor.

Google considera que la llegada de Gemini a Google TV es un paso decisivo en la evolución de sus servicios de inteligencia artificial. Con la promesa de una experiencia más intuitiva, la empresa proyecta extender estas funciones a más dispositivos en los próximos meses.