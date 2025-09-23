La Ryder Cup cita en Nueva York a los mejores golfistas del mundo

FARMINGDALE, NY – Mientras los líderes mundiales bloquean esta semana el tráfico en Manhattan con sus comitivas alrededor de la Asamblea General de Naciones Unidas, a 34 millas de allí, en Long Island, otro grupo de elite concentra la atención del mundo del deporte.

Se trata de los mejores jugadores de golf del mundo, doce de Europa y otra docena de Estados Unidos, que este fin de semana disputarán la 45ª Ryder Cup en Bethpage Black, histórico campo que este martes ya se llenó de aficionados para presenciar la primera práctica de ambos equipos. Se calcula que durante la semana serán más de 250 mil personas las que accedan

Celebrada cada dos años, alternándose entre una sede europea y otra estadounidense, la Ryder Cup es una de las competiciones más prestigiosas del mundo. Hasta el punto de que los golfistas juegan gratis, sin cobrar por su participación, y tampoco hay premio económico para el ganador. Eso no quita para que los mejores luchen por el honor de formar parte del equipo azul -Europa- o rojo -Estados Unidos-.

Aunque los americanos han ganado 27 veces desde la primera edición en 1927 -cuando la competencia era Estados Unidos vs. Reino Unido-, los europeos han ganado en 13 ocasiones desde 1979, año en el que se amplió el equipo a jugadores de todo el continente. Desde entonces, el “Team USA” se ha llevado el trofeo a casa en sólo nueve ocasiones.

Experiencia vs. juventud

El español Jon Rahm no dejó de firmar autógrafos entre hoyo y hoyo durante la práctica de la mañana del martes. Crédito: Rafael Cores | Impremedia

En las últimas cinco ediciones, desde la de 2014 en Escocia, el equipo local se ha llevado el triunfo. La última victoria a domicilio la logró Europa en 2012, en Illinois, en una remontada el domingo conocida como “El Milagro de Medinah”, por el nombre del club en que se disputó.

El capitán de los europeos aquel año era el español José María Olazábal, que esta semana ejercerá de segundo de Luke Donald. Este inglés, ex número 1 del mundo, fue el encargado de configurar el equipo del antiguo continente. En frente tendrá a Keegan Bradley.

El capitán de Estados Unidos, Keegan Bradley, y el de Europa, Luke Donald, ambos residentes en Florida, se alabaron mutuamente y confesaron que son buenos amigos incluso fuera de los campos de golf. Crédito: Darren Carroll/PGA of America | Cortesía

Tras su aplastante triunfo en Italia en 2023, Donald, 47 años, es el primero en repetir capitanía en cualquiera de los dos equipos desde el escocés Bernard Gallacher, que lideró a los europeos en 1991, 1993 y 1995. Bradley, quien cumplió 39 años en junio, es el capitán más joven desde que Tony Jacklin dirigió a Europa en 1983.

En esta edición el equipo europeo es más experimentado: once de sus integrantes fueron también parte del triunfo en Roma hace dos años. Pero Bradley, optimista, asegura que su equipo es totalmente distinto al que perdió en la capital italiana.

“Este equipo está 0-0 y queremos salir esta semana y representar al país en Bethpage y a los aficionados de la mejor manera posible”, dijo Bradley el martes en conferencia de prensa.

Bethpage es un campo de golf público con tres circuitos. La Ryder Cup se jugará en el recorrido “Black”. Crédito: Rafael Cores | Impremedia

Del lado europeo, solo Rasmus Højgaard no ha jugado nunca una Ryder Cup. Es la única cara nueva respecto a 2023, aunque no tan nueva: reemplaza a su hermano gemelo Nicolai. Los otros once miembros del equipo de Donald suman 32 participaciones. En contraste, Bradley cuenta con apenas ocho jugadores con experiencia en la competencia, que entre todos acumulan solo 15 apariciones y ninguna antes de 2018.

A falta de experiencia, Bradley confía en la homogeneidad del grupo: “Creo que tenemos un grupo de jugadores realmente único en el sentido de que no tenemos jugadores muy jóvenes ni jugadores mayores. Son todos más o menos iguales”.

La diferencia de edad entre los mayores del equipo estadounidense (Russell Henley y Harris English, ambos de 36 años) y los más jóvenes (Cameron Young y Collin Morikawa, de 28) es de apenas ocho años. En cambio, Europa tiene al jugador más veterano del torneo –Justin Rose, de 45– y a los más jóvenes, Højgaard (24) y Ludvig Åberg (25).

Una de las estrellas de Europa, Rory McIlroy, 36 años, suma siete Ryder Cups, tantas como los cuatro mejores ranqueados de EE.UU. combinados: Scottie Scheffler (dos), Russell Henley (cero), Xander Schauffele (dos) y Justin Thomas (tres).

“Él ama lo que la Ryder Cup representa”, dijo Donald sobre McIlroy, quien ha estado en cinco equipos ganadores de siete participaciones. “Tener a alguien de su calibre, con todo lo que ha conseguido en el juego, es tremendo”.

Rory McIlroy fue uno de los más seguidos por los aficionados durante la práctica. Crédito: Michael Reaves/PGA of America | Cortesía

La gran estrella de Estados Unidos es Scheffler, 29 años, número 1 del ranking mundial que afronta su tercera Ryder Cup con el mal sabor de la anterior, en la que no logró ninguna victoria: empató dos de sus partidos y perdió los otros dos.

Nacido a sólo 49 millas de Bethpage en Ridgewood, New Jersey, Scheffler cargará con la presión de recuperar para Estados Unidos las cuatro libras de plata esterlina bañada en oro que pesa la Ryder Cup.

Las instalaciones de la Ryder Cup en números

La preparación de la Ryder Cup en Bethpage, planificada durante 60 meses y puesta en marcha el 19 de mayo de este año, es la más grande de la historia, con 3.5 millones de pies cuadrados de estructuras temporales, 1.6 millones de pies cuadrados de plataformas, 74 mil pies cuadrados de espacio comercial, 350 carpas, 20 zonas de aterrizaje para helicópteros, 950 baños portátiles y una grada en el primer tee con 5,000 asientos, además de más de 20 millas de cuerdas y cercas. Se calcula que su impacto económico en el estado de Nueva York será de más de $200 millones de dólares.