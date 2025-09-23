Migrante hispano denunció que ICE retuvo a su hija autista para presionarlo a entregarse

La esposa de un inmigrante de Guatemala, que vive en EE.UU. desde hace 22 años y está bajo un amparo de asilo, denunció que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), retuvieron a su hija, de 5 años, quien tiene autismo, con el propósito de presionar al padre para que se entregara: “¿Es su hija? Venga y muéstrenos su ID”, decían los agentes de inmigración.

La familia guatemalteca que ha construido su vida en Massachusetts hizo la denuncia en redes sociales, después de pasar un perturbador momento. La cadena Telemundo, habló con la esposa del migrante, quien explicó que su marido y su hija viajaban en un vehículo cuando vio que lo venían siguiendo.

Intentó refugiarse, pero su hija fue capturada

El incidente sucedió el 23 de septiembre, cuando el señor continuó manejando hasta su hogar, para bajarse de inmediato y poder refugiarse en su hogar, pero los agentes de ICE alcanzaron a su hija y la retuvieron. La menor estuvo en la calle sentada rodeada de los oficiales.

Los agentes de ICE que fueron grabados por la familia guatemalteca, retan al hombre a salir y entregarse, mientras tienen a su pequeña hija. “¿Es su hija? Venga y muéstrenos su ID”, gritaban los agentes con el objetivo de que el señor se entregara.

La madre dijo que se sintieron amenazados por ICE, y les suplicaba que le entregaran a su hija porque es autista, además de indicarles que había nacido en Estados Unidos. La menor no comprendía la situación, ni el motivo de estar afuera de su casa.

“No somos criminales”, expresó la madre.

La policía de la ciudad recuperó a la menor

Más tarde, la policía de la ciudad llegó al lugar para recuperar a la niña y la entregaron a la familia. Al parecer, la menor se encuentra bien de salud junto a su familia.

Sin embargo, dos días después del incidente, los agentes de ICE regresaron al domicilio de la familia y arrestaron al padre. El guatemalteco enfrentará la deportación.

DHS dijo que ICE nunca usó a la niña como cebo

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional envió un mensaje en su cuenta X: “Nuestros agentes de ICE NUNCA usaron a una niña de 5 años como ‘cebo'”.

La agencia dio su propia versión del incidente y según dijo, el inmigrante dejó a su hija en el automóvil y los oficiales “ayudaron a rescatar a la niña”.

“El delincuente inmigrante ilegal objetivo de la operación, con arrestos previos por abuso doméstico, estrangulamiento y vandalismo contra la propiedad, ABANDONÓ A SU PROPIO HIJO en un automóvil”, redactó el Departamento de Seguridad Nacional.

Y añadió: “Edwards Hip Mejía, un delincuente inmigrante ilegal de Guatemala, ignoró las luces de emergencia de la policía y corrió al interior de su casa, abandonando a su hija de 5 años en el auto”.

