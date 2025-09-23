Muere otro mexicano bajo custodia de ICE en Los Ángeles

Un ciudadano mexicano de 39 años falleció mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó la agencia en un comunicado emitido este martes.

El hombre, identificado como Ismael Ayala-Uribe, estaba detenido en el Centro de Procesamiento de Adelanto y fue trasladado el 21 de septiembre al Victor Valley Global Medical Center en Victorville para una evaluación médica de un absceso en el glúteo, según el ICE.

También presentaba hipertensión y taquicardia anormal. Tras ser ingresado y programado para cirugía, fue declarado inconsciente durante la madrugada del 22 de septiembre. El personal médico intentó reanimarlo, pero murió a las 2:32 a.m.

De acuerdo con la agencia, la causa del fallecimiento sigue bajo investigación.

Ingreso a EE.UU. no determinado

Ayala había ingresado a Estados Unidos en fecha y lugar no determinados. En 2012 obtuvo el programa DACA, aunque su renovación fue denegada en 2016. Según el ICE, contaba con antecedentes por dos condenas relacionadas con conducción bajo los efectos del alcohol (DUI) en California, ocurridas en 2015 y 2019.

El comunicado detalla que Ayala fue arrestado el 17 de agosto por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y trasladado al centro de Adelanto cinco días después para enfrentar procedimientos de inmigración.

El ICE informó que notificó del fallecimiento al Departamento de Seguridad Nacional, a la Oficina del Inspector General, a la Oficina de Responsabilidad Profesional, al Congreso, así como al Consulado de México.

La agencia añadió que, conforme a su protocolo, publicará en un plazo de 90 días un informe oficial sobre la muerte en custodia.

“El ICE mantiene su compromiso de garantizar que todas las personas bajo su custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos”, señaló en el comunicado, destacando que todos los detenidos reciben atención médica integral, incluidas evaluaciones de salud al ingreso y acceso permanente a servicios de emergencia.

Según conteo de medios, al menos 17 personas han muerto este año mientras estaban bajo la custodia de ICE.

