Guterres lamenta situación en Gaza durante su discurso de apertura en Asamblea de ONU

El discurso de apertura del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, no tuvo reparos en las condenas a la guerra en Gaza. Este lunes el secretario general de la ONU, António Guterres criticó como una serie de “horrores” en Gaza, son el “resultado de decisiones que desafían a la humanidad más básica”.

“En Gaza, los horrores ya van a llegar a un tercer año monstruoso (…). La escala de muertes y destrucción van más allá que en cualquier otro conflicto durante mis años de secretario general”, dijo Guterres ante el plenario de la Asamblea, en presencia de los líderes mundiales y en referencia al conflicto que este año sobrevuela este foro diplomático por encima de todos los otros.

Alto al fuego inmediato

Guterres repitió las exigencias que viene insistiendo desde hace dos años: liberación incondicional de los rehenes en manos de Hamás, alto el fuego inmediato y entrada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza sin restricciones. Además, recordó a Israel que sus fallos ante laCIJson legalmente vinculantes.

“Las medidas estipuladaspor la CIJ deben ser implementadas, por completo y de inmediato”, dijo Guterres.

“Nada puede justificar los horrendos ataques de Hamás del 7 de octubre (de 2023) y la toma de rehenes (y) nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino y la destrucción sistemática de Gaza”, aseguró.

Principios están “bajo asedio”

El discurso de apertura de la Asamblea General pintó un futuro sombrío con las palabras de Guterres quién alertó que los principios sobre los que se fundaron las Naciones Unidas, hace ocho décadas, “están bajo asedio” y que “los pilares de paz y progreso se tambalean por el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia”.

Guterres trazó un pesimista panorama del estado del mundo: “Naciones soberanas invadidas, el hambre utilizada como arma, la verdad silenciada (…) ¿Qué clase de mundo vamos a elegir? ¿un mundo de poder desnudo, o un mundo de leyes? ¿un mundo que es una lucha de egoísmos o uno donde las naciones se conciertan?”, se preguntó el portugués, que a sus 76 años está ya en la recta final de su segundo mandato, el cual termina en diciembre de 2026.

Estragos presupuestarios

Guterres también se refirió a los recortes de los presupuestos hacia la ayuda internacional que están “causando estragos”.

“Para muchos suponen una condena a muerte”, dijo Guterres sin mencionar a grandes donantes como Alemania, Francia o a Estados Unidos, principal donante del mundo y cuyo presidente, ha reducido drásticamente las partidas destinadas a la ayuda internacional.

“Esta es la paradoja de nuestro tiempo: sabemos lo que necesitamos, y aun así estamos desechando el salvavidas que lo hace posible”, lamentó.

