Pronóstico del tiempo en Nueva York para este martes 23 de septiembre

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir este martes en Nueva York? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima y los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a percibir rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

¿Va a llover? Sospechamos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones es del 49% durante el día y del 55% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su parte, será del 44% en el transcurso del día y del 54% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:44 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:52 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos cielos cubiertos con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 79 grados Fahrenheit (20 y 26ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 90% por la tarde y 55% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.