Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del martes, 23 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más populares en República Dominicana, con sorteos diarios que brindan a los jugadores la oportunidad de ganar premios millonarios. Si te interesa participar en sus sorteos o sencillamente quieres estar al corriente de los últimos resultados, continúa para ver más información.

Aquí abajo los resultados de hoy martes, 23 de septiembre de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio idóneo. A continuación, te traemos los últimos resultados de los últimos sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del martes 23 de septiembre

Los números ganadores son: 65 67 74

SÚPER KINO TV | Números ganadores del martes 23 de septiembre

Los números ganadores son: 24 07 55 79 46 29 41 15 61 12 77 14 73 71 21 05 08 76 27 23

LOTTO POOL | Números ganadores del martes 23 de septiembre

Los números ganadores son: 13 17 20 22 30

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del martes 23 de septiembre

Los números ganadores son: 32 01 45

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, debes comprar un boleto en uno de los puntos de venta autorizados. El boleto tendrá una serie de números que tendrás que escoger antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes efectuar la cantidad de jugadas que desees.

Una vez que hayas seleccionado tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que debes guardar a conciencia. Si ganas un premio, tu recibo será tu garantía para reclamarlo.

Para optar a premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarse el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también se llevan premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se celebran diariamente en distintos horarios. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más seguidores de LEIDSA, puesto que ofrece a los jugadores la oportunidad de conseguir grandes premios. Para jugar Súper Más, debes seleccionar seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, obtendrás el premio mayor.

También puedes lograr premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo cada día a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡no pasa nada, tus probabilidades de ganar son más altas!

El sorteo consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan elegido cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se realiza todos los días a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

