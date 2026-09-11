FDA advierte sobre el retiro de brotes de brócoli por Salmonella tras 22 casos confirmados

La empresa Evergreen Fresh Sprouts de Idaho retira del mercado brotes de brócoli por riesgo de Salmonella, tras una notificación de las autoridades sanitarias que vinculan el producto a un brote multiestatal de Salmonella Bovismorbificans que incluye 22 casos hasta el 9 de septiembre de 2026.

Los detalles los dio a conocer la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) a través de un comunicado de prensa donde especifica que el retiro incluye 215 cajas (6 bolsas de 4 oz por caja) de brotes de brócoli que fueron distribuidos en tres estados de EE.UU.: Washington, Montana e Idaho.

¿Cómo se descubrió el problema?

La retirada del producto se produce luego de que un análisis realizado por un laboratorio a los brotes de brócoli evidenció la presencia de Salmonella. La empresa especifica que la muestra corresponde a un lote con fecha de caducidad del 16/09/2026.

Una vez conocido el resultado, la empresa suspendió la producción y distribución de brotes de brócoli desde el 04/09/2026. Para garantizar las medidas de seguridad, la empresa, en colaboración con la FDA, lleva a cabo una investigación para determinar el origen de la contaminación bacteriana.

Datos clave del retiro

Brotes de brócoli de la marca Evergreen Fresh Sprouts sujetos a retiro preventivo por contaminación con Salmonella. Crédito: FDA | Cortesía

Las autoridades instan a los consumidores a estar atentos a la información del retiro:

Fechas de distribución: Los brotes de brócoli fueron entregados a tres distribuidores en el estado de Washington entre el 24/08/2026 y el 02/09/2026. No se descarta que el producto haya sido distribuido y vendido posteriormente en tiendas minoristas a consumidores en Idaho, Montana y Washington.

Los fueron entregados a tres distribuidores en el estado de Washington entre el 24/08/2026 y el 02/09/2026. No se descarta que el producto haya sido distribuido y vendido posteriormente en tiendas minoristas a consumidores en Idaho, Montana y Washington. Características del empaque: El producto fue envasado en bolsas de plástico transparente con cierre hermético de 4 oz, código UPC 8 38796 00105 1 .

El producto fue envasado en con cierre hermético de 4 oz, . Fechas de caducidad: 07/09/2026, 09/09/2026, 11/09/2026, 14/09/2026 y 16/09/2026.

Riesgos para la salud y síntomas

La Salmonella es una bacteria que, al ingresar al organismo a través de alimentos contaminados, agua o por falta de higiene, puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales.

Los grupos de mayor riesgo son las personas mayores o frágiles, niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Los síntomas frecuentes de la infección por Salmonella en personas sanas son: fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor abdominal.

La FDA advierte que, en casos raros, la infección por Salmonella puede hacer que la bacteria ingrese al torrente sanguíneo y produzca afecciones más graves, como infecciones arteriales (por ejemplo, aneurismas infectados), endocarditis y artritis.

Indicaciones para los consumidores

A quienes adquirieron el alimento, se les aconseja verificar si la información del empaque coincide con los brotes de brócoli retirados del mercado y, en caso afirmativo, evitar su consumo o descartarlo inmediatamente.

La empresa pone a disposición de los consumidores con dudas una línea de atención telefónica de lunes a viernes: 1-208-267-4258 (de 7:00 a 14:00 GMT).

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