Servicio Secreto incautó sospechosa red de equipos SIM en Nueva York en marco de Asamblea General de la ONU

“El Servicio Secreto desmanteló una red de más de 300 servidores SIM y 100,000 tarjetas SIM en el área de Nueva York que eran capaces de paralizar los sistemas de telecomunicaciones y llevar a cabo ataques telefónicos anónimos, desbaratando la amenaza antes de que los líderes mundiales llegaran a la Asamblea General de la ONU”, informó la agencia esta mañana.

Además de ejecutar amenazas telefónicas anónimas, estos dispositivos podrían utilizarse para llevar a cabo una amplia gama de ataques de telecomunicaciones. Esto incluye la desactivación de torres de telefonía móvil, la habilitación de ataques de denegación de servicio y la facilitación de comunicaciones anónimas y cifradas entre posibles actores de amenazas y organizaciones criminales, destacó el comunicado, que no ha anunciado arrestos al respecto.

La agencia tampoco precisó el momento y lugar exactos de la incautación, pero indicó que “Estos dispositivos se concentraron a menos de 35 millas de la reunión global de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra esta semana en la ciudad de Nueva York.

Si bien el estudio forense de estos dispositivos está en curso, “los primeros análisis indican comunicaciones celulares entre actores de amenazas de estados nacionales e individuos conocidos por las fuerzas del orden federales”.

The Secret Service dismantled a network of more than 300 SIM servers and 100,000 SIM cards in the New York-area that were capable of crippling telecom systems and carrying out anonymous telephonic attacks, disrupting the threat before world leaders arrived for the UN General… pic.twitter.com/sZKUeGqvGY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 23, 2025

“El potencial de interrupción de las telecomunicaciones de nuestro país que representa esta red de dispositivos es innegable”, declaró el director del Servicio Secreto de EE.UU., Sean Curran. “La misión de protección del Servicio Secreto de EE. UU. se centra en la prevención, y esta investigación deja claro a los posibles actores maliciosos que las amenazas inminentes a nuestros protegidos serán investigadas, rastreadas y desmanteladas de inmediato”.

“Dado el momento, la ubicación y la posibilidad de que estos dispositivos causaran una interrupción significativa en las telecomunicaciones de Nueva York, la agencia actuó con rapidez para interrumpir esta red. La Unidad de Interdicción de Amenazas Avanzadas del Servicio Secreto de EE.UU., una nueva sección de la agencia dedicada a interrumpir las amenazas más significativas e inminentes para nuestros protegidos, está llevando a cabo esta investigación”, que sigue en curso.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Justicia (DOJ), la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional (DNI) y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), “así como otras fuerzas del orden estatales y locales, “brindaron valioso asesoramiento técnico y asistencia en apoyo de esta investigación”, continuó el comunicado.

Noticia en desarrollo.