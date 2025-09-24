Abogado boricua acusado de tirotear una filial de la cadena ABC en California fue arrestado dos veces

NUEVA YORK – El hijo de un fenecido exlegislador puertorriqueño fue acusado en California por su alegada vinculación con un tiroteo a una filial de la televisora ABC.

Agentes del Negociado de Investigaciones Federales (FBI), arrestaron al abogado Aníbal Hernández Santana, de 63 años, el viernes pasado por el ataque en la estación KXTV/ABC 10.

Reportes de medios en la isla indican que Hernández Santana es hijo del fenecido exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Jesús Hernández Sánchez. Hernández Santana habría estudiado hasta la secundaria en la isla.

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de California, Eric Grant, indicó en un comunicado que la denuncia enmendada con tres cargos fue radicada la mañana del lunes.

Hernández Santana enfrenta cargos de posesión de un arma de fuego dentro de una zona escolar, disparar un arma de fuego dentro de una zona escolar e interferir con una estación de comunicación por radio.

De acuerdo con los documentos de la corte, el 19 de septiembre, el acusado disparó un tiro hacia y tres dentro de la estación ubicada en Broadway, Sacramento. Aunque había un empleado en el lugar, no resultó herido.

El boricua residía en esta ciudad.

“Mientras se encontraba en la acera a la vuelta de la esquina de la estación, frente al número 2555 de la calle 3, Hernández Santana disparó el primer tiro al aire en dirección a la estación. Luego, condujo hasta el frente de la estación y disparó tres tiros directamente al vestíbulo del edificio. Un empleado de KXTV/ABC 10 se encontraba dentro del vestíbulo en ese momento, aunque nadie resultó herido. El lugar desde donde Hernández Santana disparó el primer tiro estaba dentro de una zona escolar”, detalla el parte de prensa de las autoridades.

Los oficiales descubrieron varias notas escritas a manos que serían de la autoría del puertorriqueño, luego de realizar un allanamiento en su vivienda y en su vehículo.

Bajo la palabra “Viernes”, había una frase que leía “Haz la siguiente cosa aterradora”.

Las autoridades también encontraron en su coche un manuscrito que leía: “Por ocultar a Epstein e ignorar las señales de alerta. No apoyen a Patel, Bongino ni a la Fiscal General Pam Bondi. Son los siguientes. – C.K. desde arriba”.

Actualmente, los demócratas en el Congreso buscan investigar los vínculos entre el presidente Donald Trump y el fallecido financiero convicto por delitos sexuales.

Recientemente, se encuentran en el proceso de recolectar las firmas necesarias para forzar una votación a finales de mes que obligaría al Departamento de Justicia a hacer públicos los expedientes sobre la investigación a Epstein.

Kash Patel es el director del FBI, mientras que Dan Bongino es el subdirector de la agencia.

Hernández Santana había sido arrestado por el Departamento de Policía de Sacramento el viernes, pero fue liberado bajo fianza. Horas después, el FBI lo arrestó nuevamente.

Compareció, este lunes, a las 2 p.m., a su primera audiencia bajo la denuncia enmendada.

El juez determinó que la audiencia de detención continuaría, mañana, jueves.

De resultar convicto, el acusado enfrenta una pena máxima estatutaria de 5 años en prisión y una multa de $250,000 dólares por poseer y disparar un arma de fuego dentro de una zona escolar, y un máximo de un año en prisión y una multa de $10,000 por interferir con una estación de radio

El reporte de ABC 30 sobre la balacera, que cita datos de Departamento de Policía de Sacramento indica que el sospechoso vestía una camiseta gris, pantalones oscuros, zapatos grises y blancos, y una bolsa de color oscuro alrededor de su torso.

El sospechoso habría sido captado por cámaras de seguridad. Un testigo en el lugar de los hechos habría proporcionado una descripción del vehículo sospechoso. A través de las imágenes, los oficiales pudieron identificar el auto y la matrícula. A su vez, los registros del Departamento de Vehículos de Motor (DMV) arrojaron que el coche estaba registrado a nombre de Hernández Santana.

Otro testigo en la escena del tiroteo proporcionó a agentes de Sacramento un casquillo de 9 mm, mientras en la escena del crimen, por la entrada del vestíbulo, los policías recuperaron un proyectil.

Hernández Santana permanece detenido sin derecho a fianza.

El informe de El Nuevo Día indica que el boricua además enfrenta cargos a nivel estatal de disparar un arma de fuego contra un edificio ocupado, agresión con arma letal y disparar un arma de fuego de forma negligente.

La comparecencia inicial del imputado respondía a ese caso.

Mark Reichel, abogado del acusado, catalogó como “inusual” que una persona enfrente cargos en ambos foros por los mismos alegados delitos.

“Dadas las circunstancias tan inusuales, entendemos que los medios de comunicación y el público tienen muchas preguntas, al igual que nosotros. En este momento, no hemos tenido la oportunidad de revisar las pruebas del caso, por lo que nuestra capacidad para proporcionar esas respuestas es inexistente. El señor Hernández Santana tiene derecho al debido proceso; es inocente a menos que se le declare lo contrario”, expuso Reichel en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

La balacera ocurrió después de que manifestantes se congregaran en el exterior de la televisora para protestar contra la suspensión temporal de programa de Jimmy Kimmel Live! de la cadena ABC.

La medida contra el presentador se dio luego de que comentara sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en un monólogo e indicara que los seguidores del presidente querían “ganar puntos políticos” con el asesinato.

Las autoridades no han establecido un vínculo entre el caso de Kirk y el tiroteo.

