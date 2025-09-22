Zohran Mamdani acepta participar en foro televisado tras levantarse suspensión de Jimmy Kimmel

El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó este lunes que retomará su participación en un foro público organizado por la filial local de ABC, WABC-TV, luego de que la cadena nacional anunciara el regreso del programa nocturno de Jimmy Kimmel.

Horas antes, Mamdani había retirado su participación en protesta por la suspensión del presentador, decisión que consideró un retroceso en materia de libertad de expresión.

“Me retiro no como una acusación contra la filial local o los periodistas que trabajan duro, sino en respuesta a los líderes corporativos que han puesto sus beneficios por encima de su responsabilidad de defender la libertad de prensa”, expresó.

El aspirante de 33 años, que competirá en noviembre contra el exgobernador Andrew Cuomo, el alcalde Eric Adams y el republicano Curtis Sliwa, había sido crítico con la decisión de Disney/ABC de suspender temporalmente el programa de Kimmel tras sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Más tarde ese mismo día, la cadena informó que el presentador regresará a la pantalla este martes. En un comunicado, ABC señaló que había mantenido “conversaciones reflexivas con Jimmy” antes de levantar la sanción.

La suspensión de Kimmel, que contó con el respaldo del presidente Donald Trump, generó un amplio debate en el país. Más de 430 figuras del espectáculo firmaron junto a la Unión Americana de Libertades Civiles una carta abierta en la que calificaron la medida como “un momento sombrío para la libertad de expresión en Estados Unidos”.

Mamdani celebró el anuncio del regreso del programa y lo presentó como una victoria colectiva: “La decisión de hoy es un triunfo para la libertad de expresión. Nos hemos comunicado con WABC para reprogramar la reunión pública”, señaló a través de su cuenta en X.

Last week, Disney/ABC caved to Trump administration pressure. Millions of Americans helped them find their backbone.



Whether you watch Jimmy Kimmel or not, today's decision is a victory for free speech.



— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) September 22, 2025

