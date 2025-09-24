Bárbara de Regil explica su decisión de no parar para dar fotos durante las grabaciones

Bárbara de Regil, el pasado martes, subió un video a su cuenta de Instagram dadas las constantes críticas en los últimos días debido a que se viralizó un video en el que ella se ve huyendo de sus fanáticos. Por ello, la actriz aprovechó para explicar lo que ocurrió y empezó diciendo que, mientras está trabajando, no puede detenerse a compartir con quienes admiran su carrera.

En diversas ocasiones, Bárbara ha demostrado lo mucho que le gusta estar al lado de sus seguidores y, en ocasiones, deja de comer para estar con aquellos que hacen filas para llevarse un recuerdo de ella: “Esto no lo voy a permitir. Yo claro que no puedo dar fotos mientras estoy grabando, por respeto a mi crew y a mi equipo de trabajo. Y si me detengo a dar fotos, atrasaría las grabaciones”.

La protagonista de “Rosario Tijeras” mencionó que sus fans deben tener un poco más de consideración, dado que no se trata solo de ella, sino de un equipo de trabajo que se retrasa si ella se pone a dar fotos, hecho que, sin duda, se convierte en una falta de respeto que va más allá de la producción, porque también existe todo un elenco que no puede continuar sin ella.

“Cuando llego al set, todo el equipo de iluminación, fotografía, el director y otros actores están esperándome. Algunas personas no entienden cuando les digo que no puedo, que tengo que ir a trabajar. Les digo ‘déjenme pasar, tengo que ir a grabar’, y como nadie corre más rápido que yo, pues ya saben… soy Bárbara de Regil”, dijo.

De Regil indicó que tuvo que grabar ese video debido a los comentarios negativos y mencionó que está consciente de que se debe a todos aquellos que disfrutan de sus novelas o series y, por el mismo amor y respeto que siente por cada uno de ellos, decidió dar explicaciones de lo ocurrido.

“Esta aclaración es porque tú me sigues, porque tú me amas, porque yo te amo, y porque mi trabajo es para ti. Te conviene que yo acabe de grabar para que, lo más pronto posible, salga al aire y puedas disfrutar de lo que hago. Te amo, chao”, dijo.

