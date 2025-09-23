Bárbara de Regil contó su tristeza por la separación de su hija que se fue a Madrid

La actriz Bárbara de Regil, a través de sus redes sociales, comentó que su única hija tomó sus maletas y se fue a vivir a España, hecho que le ha causado gran dolor por lo cercanas que siempre han sido y porque siempre ha manifestado la complicidad que hay entre las dos. Pero Mar decidió emprender un nuevo rumbo que las obligó a separarse.

La protagonista de “Rosario Tijeras” explicó que el pasado fin de semana le dejó un mensaje por el nuevo camino que tomó lejos de ella: “Mar se fue a vivir a Madrid y ella y yo somos como almas gemelas. Entonces, yo el domingo le di unas palabras de despedida, la empoderé, le dije: ‘Yo confío en ti'”.

“El lunes, que me fui a grabar, me fui a despedir de ella y empecé a llorar. Me fui rápido para que se quedara con la despedida del domingo. No nos encontramos en el pasillo y me puse a llorar como hace mucho no lo hacía, como niña chiquita. Me costaba mucho respirar, no podía. Mar es mi alma gemela, es todo para mí. Entonces, me dolió muchísimo y he estado así, llorando”, expresó en un video compartido.

Mar le dejó una carta a su madre y Bárbara aprovechó para grabar un video y leerla públicamente. El mayor dolor se registra en que ellas antes no se habían separado y el dolor termina siendo mucho más grande para las dos. Su hija destacó lo fundamental que es que las dos estén de pie, porque si una está mal, la otra también lo estará.

“Yo sé que me extrañas con todo tu corazón. Tú y yo nunca nos habíamos separado. Solo quiero que sepas que voy a estar bien, voy a comer bien y me voy a cuidar mucho por las dos. Te pido lo mismo, porque acuérdate de que si una cae, caemos las dos. Siento que dejé un pedacito mío, te voy a extrañar todos los días”, decía la carta.

De Regil, con un nudo en la garganta, siguió leyendo la carta de su hija Mar: “Sé que es una gran oportunidad para mí y que se vienen cosas increíbles, porque tú eres mi inspiración para ser mejor cada día y me dejaste el estándar muy alto. Entonces, le tengo que echar muchas ganas”.

