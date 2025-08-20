Inspiración y valentía: Bárbara de Regil cuenta su experiencia de abuso para ayudar a otras niñas

Bárbara de Regil, cuando estuvo en el reality show “Secretos de Parejas”, se sinceró sobre una compleja situación que vivió cuando tan solo era una niña, debido a que fue violada por el jardinero que iba a su casa. Por ello, ha aprovechado para crear conciencia con ese trauma y poder ayudar a otras personas que hayan enfrentado una situación como la suya, que en definitiva ha sido una de las peores cosas que marcaron su infancia.

“Cuando voy a dar mis shows, las clases en vivo, muchas niñas me dan cartas. Hace como siete años, leí una carta de una niña en donde me decía que la habían violado entre varios cerca de su casa, y yo me puse a llorar con la carta. Ella me dejó su teléfono y le hablé. Otra chavita me escribió que su tío la había violado y que no sabía cómo decirle a su mamá porque el tío las mantenía y la amenazó”, reveló al programa Ventaneando.

La actriz de “Rosario Tijeras” explicó que recibir cartas con esas difíciles confesiones la hizo contar su experiencia, y es que se vio muy afectada y no dejaba de llorar al lado de su hija porque sabe que es un episodio que jamás podrán borrar de su mente y que, a donde vayan, las perseguirá.

“Yo me puse a llorar con Mar y le dije que si supieran que eso puede pasar, ¿qué hago? Me acuerdo perfecto, estábamos en pandemia, me agarró la cara y me dijo: ‘Mamá, cuenta tu historia’. Y listo, solo la conté para que las niñas vean que ya no están solas. Antes veía escenas de violaciones y me ponía a llorar, ahora ya no”, dijo.

Fernando Schoenwald es la pareja sentimental de la actriz y tienen 10 años juntos; sin duda se ha convertido en una pieza clave para avanzar en esta etapa tan oscura que marcó su vida sin buscarlo. Además, mencionó que también tuvo que buscar ayuda profesional para seguir adelante.

“Creo que me ayudó Fer, la estabilidad que tengo con él, el amor que me da. Tomé terapia corporal todo lo que pude y ahorita estoy muy bien con esto. Ya lo perdoné. Dije su nombre, que no había dicho y que no me atrevía a mencionar, y me sentí bien con eso”, manifestó.

