Caos en la Copa Sudamericana: fans de Lanús pelearon con la Policía en Brasil [VIDEO]

La violencia nuevamente se hizo presente en el fútbol de Sudamérica. La noche del pasado martes, fans argentinos de Lanús se enfrentaron a golpes con la Policía de Brasil en las gradas del Maracaná de Río de Janeiro, en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana de Conmebol ante Fluminense.

El violento altercado se desarrolló durante el descanso y ocasionó que el encuentro se retrasara por varios minutos antes de comenzar la segunda parte.

A través de las redes sociales se hicieron virales las imágenes y videos del enfrentamiento. En una grabación se puede ver cómo un agente de la policía brasileña agrede a un fan argentino propinándole golpes con una especie de bastón policial.

❌Un policía brasilero completamente DESCONTROLADO, PEGÁNDOLE A LOS HINCHAS DE LANÚS, PORQUE SÍ.



🇧🇷❌Vergüenza una vez más en BRASIL con los VISITANTES, y @CONMEBOL sigue mirando para otro lado.

La versión de la Policía Militar brasileña, según la agencia de noticias EFE, es que los altercados comenzaron a partir de una pelea entre los propios fanáticos del Lanús, lo que generó alteración del orden público dentro del estadio.

Mientras el partido estaba retrasado, los jugadores del Lanús fueron testigo de lo que estaba ocurriendo. Incluso, algunos futbolistas se acercaron al sector de la grada visitante para ver lo que sucedía.

Al término del primer tiempo, el equipo de Río de Janeiro se imponía 1-0 gracias a un golazo del uruguayo Agustín Canobbio. Sin embargo, el empate 1-1 en la vuelta, sumado al 1-0 logrado por Lanús en la ida, selló la clasificación del conjunto argentino.

Este tipo de incidentes suelen ser comunes en la Copa Sudamericana. Hace menos de un mes, el pasado 20 de agosto, hinchas de Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile se enfrentaron en las gradas durante un partido de octavos de final.

El altercado dejó al menos 20 personas heridas, incluyendo casos de gravedad y lesiones por arma blanca. También hubo más de 90 detenciones. Posteriormente, la Conmebol aplicó sanciones y decidió descalificar a Independiente de Avellaneda.

También impusieron multas económicas y restricciones para las hinchadas de ambos clubes, aunque no se detallaron públicamente todos los montos ni condiciones.



