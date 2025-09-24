Jake Paul promete un “nocaut viral” a Gervonta Davis

Jake Paul, el youtuber convertido en boxeador, ha puesto toda la presión sobre sus hombros con una audaz declaración. En la preparación de su próximo combate, Paul ha lanzado una seria advertencia a Gervonta “Tank” Davis, dejando claro que su intención es terminar el combate por la vía rápida.

El nivel de confianza de Paul es tan alto que no solo visualiza una victoria, sino un triunfo que resonará en los libros de récords. El nocaut que tiene en mente no solo le daría la victoria, sino que también lo catapultaría aún más en el mundo del boxeo.

El “Problem Child” fue directo al grano, sin rodeos, en sus declaraciones. Su promesa de noquear a Davis es una de las más contundentes que ha hecho a lo largo de su carrera.

“Voy a noquear a este tipo”, afirmó con total seguridad en declaraciones para TMZ Sports. Paul explicó que el nocaut que espera lograr podría convertirse en un momento icónico que trascenderá el combate mismo.

“Será uno de los nocauts más virales en la historia del boxeo, y la gente se volverá loca”, sentenció, refiriéndose al impacto global que tendría su victoria sobre uno de los boxeadores más temidos de la actualidad.

Por otro lado Paul también mencionó que este enfrentamiento será su oportunidad para callar a los críticos que dudan de su legitimidad como peleador. “Nadie puede decir que esto está arreglado ni acusarme de usar drogas para mejorar mi desempeño. Tenemos pruebas de drogas aleatorias, totalmente supervisadas”, explicó.

Detalles de la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis

El esperado enfrentamiento tiene ya los detalles clave para los aficionados del boxeo, que podrán disfrutar del evento desde la comodidad de sus hogares.

Fecha: La pelea está programada para el 14 de noviembre.

Sede: El Kaseya Center en Miami, Florida, será el recinto que albergará la épica batalla.

Transmisión: El evento será transmitido en exclusiva por la plataforma de streaming Netflix. La hora exacta aún está por definirse.

