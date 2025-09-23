Confirman pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis el 14 de noviembre

Lo que era un rumor a voces se confirmó este lunes en Nueva York con la confirmación de la pelea entre Jake Paul (12-1, 7 KO) ante el campeón invicto en tres divisiones Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO), en un combate que se celebrará el próximo viernes 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Florida.

La pelea entre Paul y Davis, como viene siendo regular en alianza con Most Valuable Promotions, contará con transmisión a través del gigante del streaming Netflix y estará disponible en todo el mundo de manera gratuita para todos aquellos que dispongan de una suscripción en la plataforma.

En la conferencia de presentación se presentaron las reglas del combate que se limitarán al peso crucero (200 libras), 10 asaltos de tres minutos cada uno y ambos usarán guantes de 355 gramos.

Gervonta “Tank” Davis & Jake Paul face-off

pic.twitter.com/cwBJ1o05wX — Daily Loud (@DailyLoud) September 23, 2025

Además, estarán tres jueces profesionales de clase mundial aprobados por la comisión de Florida, quienes calificarán cada asalto para garantizar un resultado decisivo si la pelea llega a su fin.

Sobre el combate, Paul habló sobre las ventajas que tendrá de enfrentar a Davis, incluyendo el mayor alcance que pueda tener por la diferencia de tamaño que existe entre ambos.

“Diría muchas cosas (sobre su supuesta ventaja), pero creo que la más importante será mi alcance, mi tamaño y poder mantenerlo a raya. Creo que hay muchas deficiencias en su defensa que mucha gente no ha descubierto antes”, expresó el excreador de contenido en YouTube.

Por otra parte, Tank Davis dijo que intentará aprovechar la rapidez de sus brazos para impactar golpes que le puedan dar el triunfo.

“Soy mucho más rápido que él. Es mucho más fuerte y mucho más grande, pero todos sabemos que es más difícil para los peleadores más altos pelear con uno más bajo. Es decente y aguantará un par de asaltos, pero cuando la cosa se pone interesante, ya sabes cómo se desarrollan las cosas”, comentó el pugilista invicto.

Se espera que en los próximos días se de a conocer la cartelera completa del Paul vs. Davis, incluyendo el combate entre Alycia “The Bomb” Baumgardner (16-1, 7 KOs), quien hará una defensa unificada de los títulos mundiales de la AMB, la OMB y la FIB en 130 libras contra la canadiense Leila Beaudoin (13-1, 2 KOs).

