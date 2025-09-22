Comisión Atlética de Florida da detalles sobre pelea entre Paul y Davis

El esperado duelo entre Jake Paul y Gervonta “Tank” Davis finalmente tiene todo definido para llevarse a cabo el próximo 14 de septiembre en el Kaseya Center de Miami, después de que originalmente estuviera programado para Atlanta.

A pesar de esta decisión de la sede, lo más comentado por los amantes y conocedores del deporte ha sido la enorme brecha física que existe entre ambos peleadores debido a que Paul ha llegado a pelear en el peso crucero (227 libras); mientras que Davis ha realizado su carrera en las 135 libras durante los últimos 10 años.

Las dudas en torno a cómo se llevaría a cabo este enfrentamiento quedaron despejadas por Timothy Shipman, director ejecutivo de la Comisión Atlética de Florida, quien recientemente informó durante una entrevista ofrecida para USA Today que el choque no tendrá rango profesional, sino que será organizado bajo el formato de exhibición.

Gervonta Davis se enfrentará contra Jake Paul. Crédito: John Locher | AP

“No puedes hacer una pelea como esa como combate profesional, será un combate de exhibición. Estoy revisando los detalles ahora mismo. Va a suceder bastante rápido, pero estoy seguro de que habrá otras estipulaciones porque no se puede hacer con los mismos requisitos que un combate pro”, expresó.

La decisión ha provocado opiniones encontradas en la comunidad del boxeo. Muchos seguidores cuestionan la validez deportiva del evento, aunque nadie duda de que atraerá la atención mediática; esto gracias al gran movimiento que ha generado el youtuber durante sus últimos enfrentamientos en los que logró romper récord en Netflix.

Ambos llegan con historias recientes muy distintas a este enfrentamiento debido a que Jake Paul firmó en junio una victoria en peso crucero frente al excampeón mundial Julio César Chávez Jr., mientras que Gervonta Davis empató en marzo con Lamont Roach en su defensa del título ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Eddie Hearn cree que Paul vende más que Canelo y Crawford. Crédito: Etienne Laurent | AP

En un principio, se esperaba que el estadounidense cerrara pronto una revancha con Roach, pero la oferta de medirse con Paul cambió sus planes al ser mucho más atractiva económicamente

Al tratarse de un combate de exhibición, se aplicarán reglas especiales que buscan garantizar la seguridad de los pugilistas y equilibrar, en la medida de lo posible, la marcada diferencia de contexturas y trayectorias. Más allá de las críticas, el espectáculo ya está asegurado: un youtuber convertido en boxeador contra una de las caras más reconocibles del pugilismo actual.

Sigue leyendo:

–Leyenda del boxeo mexicano lanza dura crítica contra el Canelo Álvarez

–Robert García considera que el Canelo Álvarez debe tener revancha contra Crawford

–AMB despoja de cinturón a Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez