Javier Tebas sobre Lamine Yamal: “No hay duda de que ganará el Balón de Oro”

El presidente de LaLiga Javier Tebas aseguró que Lamine Yamal quedó fuera del Balón de Oro por un factor de edad, aunque confía en que la joven estrella del Barcelona pronto se alzará con el máximo galardón individual.

“Si hubiera tenido más de 23 años, también lo habría ganado, estoy seguro, pero como era más joven, le dieron el otro (el Trofeo Kopa)”, señaló el dirigente en una conferencia del Expansión & Marca Business Sport Forum celebrado en el Meeting Place de Madrid.

El delantero, que cumplió 18 años en julio, terminó en el segundo lugar de la votación detrás de Ousmane Dembélé, atacante del París Saint-Germain, quien fue clave en la temporada histórica del club francés.

“Si sigue al nivel que lleva, lo cual parece probable, creo que no hay duda de que ganará el Balón de Oro”, afirmó Tebas convencido.

Yamal, en cambio, volvió a hacer historia al convertirse en el único futbolista en ganar en dos ocasiones el Trofeo Kopa, que reconoce al mejor jugador menor de 21 años.

Dembélé, de 28 años, firmó una temporada brillante con 35 goles en 53 partidos, siendo figura en la consecución del triplete del PSG: Ligue 1, Copa de Francia y la primera Champions de la institución.

Por su parte, Yamal registró 18 tantos en 55 partidos, liderando al Barça en la conquista de la Liga, la Supercopa de España y la Copa del Rey, aunque el equipo se quedó a las puertas de la final europea tras caer en semifinales ante el Inter de Milán.

A sus 18 años, Yamal ya acumula marcas históricas: goleador más joven en LaLiga, debutante más precoz en una Eurocopa y mejor jugador joven del torneo continental en 2024, edición en la que contribuyó a que España levantara el título.

