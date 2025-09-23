“Es un chiste”: Neymar arremete contra la posición de Raphinha en la clasificación del Balón de Oro

La gala del Balón de Oro se vivió en París, y aunque los focos estaban puestos en los ganadores, la atención se ha desviado hacia los comentarios de una de las máximas figuras del fútbol.

Desde su perfil de Instagram, Neymar no tardó en reaccionar a la clasificación final, centrando su atención en la ubicación de su amigo y colega, Raphinha.

La sorpresiva posición del atacante del FC Barcelona, quien tuvo una temporada histórica, desató la furia de Neymar. A pesar del gran año de Raphinha, el exjugador culé sintió que el quinto puesto no hacía justicia a su nivel.

La crítica de Neymar en Instagram

Con una frase corta, pero llena de fuerza, Neymar dejó claro que el resultado le parecía un total despropósito. Su comentario, que rápidamente se volvió viral, refleja la indignación que sintió al ver a su compatriota por debajo de otros jugadores.

“Raphinha en 5º esto es un chiste”, escribió el delantero, manifestando su total desacuerdo con el veredicto del jurado de France Football.

Neymar dejó un comentario desde su cuenta personal a la publicación del periodista Eduardo Semblano. Crédito: Cortesía

El comentario de Neymar ha reavivado la discusión sobre si los premios individuales realmente reflejan el rendimiento y el impacto de los jugadores. Para el astro brasileño, la increíble temporada de Raphinha, llena de goles y jugadas decisivas, merecía una posición mucho más alta en el prestigioso ranking.

Sigue leyendo:

Así quedó el ranking del Balón de Oro 2025: la clasificación completa y el listado de todos los jugadores

Messi felicitó a Dembélé por ganar el Balón de Oro: “Te lo merecés”

Dembélé tras ganar el Balón de Oro: “Nunca fue un objetivo, pero ahora que lo tengo es algo excepcional”



