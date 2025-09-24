José Luis Rodríguez ‘El Puma’ recuerda cuando Luis Miguel lo visitó en el hospital

Después de once años de que José Luis Rodríguez ‘El Puma’ se sometió a un doble trasplante pulmonar que le permitió recuperar su salud tras años de lucha contra la fibrosis pulmonar idiopática, recientemente el cantante venezolano recordó que el apoyo incondicional de su familia fue decisivo en aquellos meses de hospitalización, además de confesar que la visita más inesperada y significativa que recibió en ese tiempo fue por parte de Luis Miguel.

En entrevista con el programa argentino ‘La Mesaza’, Rodríguez relató que tanto él como su esposa y una de sus hijas quedaron sorprendidos cuando, una noche en el hospital Jackson Memorial de Miami, Luis Miguel apareció de manera sorpresiva en su habitación.

“Fue un gesto hermosísimo. Una enfermera entró al cuarto y nos dijo que había afuera un hombre que decía que era Luis Miguel. Ya era tarde y él venía con un sombrero y lentes oscuros para que nadie lo reconociera”, recordó el intérprete de ‘Agárrense de las manos’.

José Luis Rodríguez agregó que la visita se convirtió en un momento profundamente emotivo: “Yo quería hablar con él y parece que el destino se pone de acuerdo. Yo no lo llamé, él vino porque mi espíritu y mi alma así lo deseaban. Fue un momento mágico, los dos terminamos llorando”, agregó.

‘El Puma’ también recordó la relación cercana que mantuvo en el pasado con Luisito Rey, padre del artista mexicano, lo que hizo aún más especial el encuentro.

“Ver crecer a Luis Miguel y reencontrarme con él en un momento tan delicado fue un regalo”, expresó.

A sus 82 años, José Luis Rodríguez continúa activo en la música y agradecido con la vida, destacando que experiencias como aquella visita inesperada de Luis Miguel son verdaderos testimonio de los lazos invisibles que marcan la vida de un artista dentro y fuera del escenario.

