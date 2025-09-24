Migrantes millonarios desaparecidos en Nueva York: acusado de robarlos ahora está prófugo por faltar a cita a la corte

Yinye Wang está siendo buscado por la policía luego de que no se presentara a su cita en la corte como sospechoso de vaciar las cuentas de Peishuan Fan (48) y JuanJuan Zwang (44), pareja chino-estadounidense desaparecida en marzo en Nueva York.

Meses después de que la acaudalada pareja desapareciera misteriosamente de su mansión en Old Brookville, en la costa norte de Long Island (NY), el dinero de sus cuentas bancarias comenzó a esfumarse. Ambos fueron reportados como desaparecidos el 31 de marzo, dejando atrás a sus hijos de 20 y 12 años. Casi tres meses después, a finales de junio, el hijo mayor, Yiwei Fan, comenzó a notar “transferencias electrónicas diarias”, según su abogado, John Carman.

El 8 de septiembre la fiscalía federal anunció el arresto en California y Texas de Wang y Qiuju Wu, residentes de Queens (NYC), quienes fueron acusados ​​de haber desviado alrededor de $2,8 millones de dólares de las cuentas bancarias de los esposos. Pero nadie ha sido acusado por su desaparición.

Este lunes 22 de septiembre el paradero de Wang (36) -quien, según la fiscalía, había intentado robos similares anteriormente- también quedó incierto. Había sido arrestado en California, donde fue puesto en libertad bajo fianza y debía comparecer ante el Tribunal Federal de Distrito en Central Islip (NY). Sin embargo, en la comparecencia programada su abogado, Felipe García, le informó al magistrado que había perdido contacto con su cliente, reportó The New York Times.

Entonces el juez James Wicks firmó una orden de arresto contra Wang, quien al momento está prófugo. En tanto Wu, quien fue arrestada en Texas mientras abordaba un vuelo a Hong Kong, sí compareció el lunes en Nueva York y se declaró “no culpable” de los cargos en su contra. Cuando el juez le preguntó si tenía preguntas sobre el proceso, Wu dijo: “Yo también fui engañada”.

¿Quiénes son Peishuan Fan y JuanJuan Zwang?

Los esposos Fan y Zwang emigraron hace tres años desde el área de Shanghai a Estados Unidos. Fan estuvo detenido por las autoridades chinas durante unos seis meses antes de que la pareja llegara a Estados Unidos en 2022, dijo el abogado Carman, aunque agregó que desconocía el motivo.

La desaparición ha conmocionado a un enclave adinerado de Long Island conocido como “Gold Coast” (Costa Dorada), famoso por sus extensas propiedades -escenario de la novela clásica “El Gran Gatsby” de F. Scott Fitzgerald-, desatando teorías conspirativas que especulan que la pareja estaba vinculada al espionaje.

Carman, abogado de su hijo, afirmó que no había indicios de nada malo en la vida personal o empresarial de la pareja antes de su desaparición. “Estamos tan desconcertados como todos los demás. Este tipo de cosas no ocurren con frecuencia”.

Hasta el momento la policía del condado Nassau ha proporcionado pocas actualizaciones sobre el estado de su búsqueda y ha compartido poca información sobre la pareja. Una portavoz se negó a hacer comentarios más allá de lo que ya se ha declarado.

Fan dirigía una empresa en China dedicada a la construcción, una industria lucrativa en ese país que ha sido clave para su ascenso como superpotencia económica, pero que también ha sido testigo de quiebras espectaculares y acusaciones de corrupción.

La mansión de 6,000 pies cuadrados que ocupaba la familia en Long Island fue adquirida en 2023 por $3,9 millones de dólares, según registros inmobiliarios. No hubo eventualidades hasta que el 31 de marzo de 2025 los dos hijos de la pareja, que se encontraban en el norte del estado Nueva York, recibieron una llamada telefónica de un amigo de la familia informándoles de la desaparición de sus padres y que alguien había dejado una puerta abierta en la casa, pero las autoridades no encontraron ninguna evidencia de delito, explicó Carman.

Los hijos regresaron en auto a la casa esa misma noche. El hijo mayor estudiaba en la Universidad de Nueva York, pero él y su hermano menor de edad regresaron a China durante el verano, donde se alojan con familiares. Tienen la intención de regresar a Estados Unidos, pero eso está en el aire debido a problemas con sus visas, añadió Carman.

No está claro cómo se vulneraron las cuentas bancarias de la pareja. La fiscalía afirma que el 29 de junio, el nombre y el número de seguro social de una de las víctimas se agregaron a la cuenta bancaria de la sospechosa Wu, que pasó de ser individual a conjunta “con derecho de supervivencia”.

Al día siguiente se transfirieron $890,000 dólares de la víctima a la cuenta de Wu, según la fiscalía. Otros 500,000 dólares se transfirieron a la cuenta de Wu al día siguiente. Las imágenes de vigilancia de un banco en Flushing (Queens, NYC) muestran a Wu y Wang realizando las transacciones juntos, según la fiscalía.

García, abogado del Wang, declaró el lunes que su cliente había intentado abordar un vuelo a Nueva York desde California para asistir a su comparecencia ante el tribunal la semana pasada, pero no pudo hacerlo por falta de identificación oficial (Real ID). La cita entonces se reprogramó para el lunes 22 y Wang dijo que conduciría a través del país, pero según su abogado dejó de responder a sus mensajes.

La fiscalía afirma que el Wang tiene antecedentes de fraude. En diciembre de 2023, durante un control de seguridad en un aeropuerto, agentes de la TSA encontraron teléfonos, tarjetas de crédito y documentos financieros en su bolso “con nombres de diferentes personas”.

Posteriormente los agentes recuperaron documentos de seis cuentas bancarias diferentes, ninguna de las cuales estaba a nombre suyo, y también encontraron una tarjeta de presentación de un empleado de una de las sucursales del banco donde, según la fiscalía, Wang y Wu realizaron las transacciones.

Carman afirma que, además de la policía local, ha estado en contacto con agentes del FBI y la fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York mientras continúan la búsqueda de la pareja. Sin embargo, el progreso ha sido lento. “No me han dado ninguna razón para creer que estén más cerca de resolver este misterio”, afirmó.

