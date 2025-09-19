Pareja migrante millonaria desaparecida en Nueva York: dos acusados de vaciarles cuenta bancaria

Peishuan Fan y JuanJuan Zwang no han sido vistos desde finales de marzo y ahora las autoridades federales han acusado a dos personas en relación con el robo de más de $2,8 millones de dólares de la cuenta bancaria de esa pareja de Long Island (NY), lo que plantea nuevas preguntas en un caso que sigue sin resolverse.

La pareja china vivía con sus dos hijos en una casa en Old Brookville valorada en casi $4 millones de dólares. La policía del condado Nassau continúa investigando la desaparición, pero se negó a proporcionar información actualizada tras los arrestos anunciados.

Roy Wang y Qiuju Wu fueron arrestados por separado en California y Texas, respectivamente, y acusados ​​de usar documentación falsa para acceder a los fondos y vaciar las cuentas bancarias de la pareja desaparecida en tan sólo cuatro días, indicó NBC News.

Las fotos de vigilancia parecen mostrar a los dos sospechosos retirando el dinero robado de dos bancos en Nueva York. Los investigadores afirman que el nombre de Wu se añadió de alguna manera a las cuentas bancarias de la pareja desaparecida.

Wu residía en Flushing, Queens, antes de ser arrestada en Texas. Wang había vivido anteriormente en el barrio de College Point en Queens, así como en Roslyn, ciudad del condado Nassau, y presuntamente había estado vinculado con el robo de identidad.

Según una denuncia federal, las autoridades encontraron tarjetas de crédito falsas, extractos bancarios, cheques, una licencia de conducir de Nueva York y un cheque de reembolso de impuestos de Nueva Jersey en posesión de Wang al momento de su arresto. Fuentes policiales no han revelado ninguna prueba que vincule a los sospechosos con la desaparición de la pareja.

Los hijos de la pareja, incluido un joven de 20 años cuyo abogado declinó hacer comentarios, han regresado a China desde entonces. La comparecencia formal de Wang y Wu ante el tribunal federal de Central Islip se ha pospuesto dos veces. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El mes pasado Daniel Boldi, abogado de Long Island (NY), fue condenado a entre 4 y 12 años de cárcel tras declararse culpable de defraudar y malversar $6.2 millones de dólares a 52 clientes, informó la Fiscalía del condado Nassau.

También en agosto Deepa Roy (68) y Victor Quimis (39) fueron acusados de colaborar para robar la casa de Renuka Bherwani, una anciana viuda residente en Kew Gardens Hills (Queens), mientras recibía cuidados paliativos en su hogar. Fue caso es el primero en su tipo que se presenta bajo la nueva ley de robo de escrituras (Deed Theft Law) de Nueva York, que penaliza el robo de escrituras y otorga a la Fiscalía General del estado (OAG) jurisdicción original para procesarlos.

En julio Chantel Chenault, trabajadora social de Westchester (NY), se declaró culpable de robar más de $500,000 dólares a una anciana de 95 años con demencia que estaba bajo su cuidado. En mayo Alfredo Mateo se declaró culpable de robar aproximadamente $477,685 dólares a una maestra jubilada y a su esposo residentes del edificio donde trabajaba como portero en el Upper West Side de Manhattan (NYC), incluso después de que fallecieran.

En marzo Damaris Beltré, preparadora de impuestos en Long Island (NY), fue acusada de estafar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por $12 millones de dólares, dinero que utilizó para comprar joyas, un auto Honda y una casa en República Dominicana, según la fiscalía. En octubre Juan Vélez, ex banquero personal de Citibank en Manhattan (NYC), admitió que le robó $166,000 dólares a un anciano con demencia y utilizó parte del dinero para comprarse una motocicleta Harley-Davidson.

En 2024 Salvatore Strazzullo, un abogado de Nueva York que había representado a celebridades, fue acusado de robar casi $3,8 millones de dólares a varios clientes de bienes raíces en Brooklyn (NYC), muchos de ellos ancianos. Meses después fue hallado muerto.

En abril del año pasado Rafael Álvarez, preparador de impuestos en El Bronx (NYC) conocido como “el Mago”, fue acusado por el IRS de una estafa fiscal de $100 millones de dólares. Su plan fue calificado uno de los mayores fraudes fiscales jamás cometidos por un solo preparador en EE.UU. El director del FBI en Nueva York, James Smith, lo calificó como “un desaire deliberado contra la integridad del sistema tributario de nuestro país”.

También en 2024 Jorge Nova admitió haber robado más de $105,000 dólares en beneficios federales de jubilación de la cuenta de un cliente fallecido cuando trabajaba en un banco en Nueva Jersey, anunció el fiscal federal Phillip R. Sellinger.

En 2023 un residente de Pensilvania se hizo pasar por su padre muerto para robar su pensión y pagos del Seguro Social de Nueva York desde otros estados, reveló una investigación del FBI activada luego de una denuncia anónima.

En 2021 José Rafael Padilla, portero de un lujoso edificio residencial en Manhattan, presentó una demanda diciendo que un residente fallecido le prometió dejarle un tercio de su patrimonio, pero se determinó que no tenía derecho legal a la herencia porque el supuesto trato se hizo verbalmente.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

