Mujer acuchilló a trabajadora de Greyhound en estación Port Authority de Nueva York

Una mujer fue detenida como sospechosa de apuñalar a una trabajadora de Greyhound ayer en una taquilla del Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria en Midtown Manhattan (NYC).

Los agentes del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria acudieron al lugar tras ser alertados del incidente alrededor de las 6:59 a.m. del martes, indicó Daily News. Al llegar, encontraron a una mujer con un cuchillo ensangrentado de pie junto a una empleada de la compañía de buses Greyhound que había sufrido múltiples puñaladas y cortes, según una fuente policial.

La atacante fue detenida. No está claro el motivo de la agresión. Los agentes lograron controlar la hemorragia de la víctima de 25 años hasta que llegaron los servicios médicos de emergencia y la trasladaron al Hospital Bellevue. Los nombres de las involucradas no han sido divulgados.

En junio a una conductora del Metro de Nueva York le cortaron la cara dentro de un vagón en una estación en El Bronx. En 2024 la joven Samaria López fue arrestada como sospechosa de matar a otra mujer durante una pelea afuera del terminal de buses Port Authority en Times Sq, meca turística y teatral de Nueva York de fama mundial que ha estado plagada de violencia.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.