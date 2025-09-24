Nueva York: pronóstico del tiempo para este miércoles 24 de septiembre

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir este miércoles en Nueva York? La predicción del clima para el día de hoy en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) y una mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC). Además, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Intuimos que ésta puede ser tu próxima pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 84% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 46% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 2.49 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:45 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:50 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos cielos cubiertos con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 68 y los 75 grados Fahrenheit (20 y 24ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 92% por la mañana, 30% por la tarde y 92% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.