Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del miércoles, 24 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos diarios que otorgan a los jugadores la oportunidad de conseguir premios millonarios. Si te gustaría participar en esta lotería o solamente deseas estar al corriente de los últimos resultados, sigue leyendo para ver más información.

Comprueba aquí la combinación ganadora de hoy miércoles, 24 de septiembre de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio ideal. Abajo, te proporcionamos los últimos resultados de cada sorteo:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del miércoles 24 de septiembre

Loto Más: 05

Super Más: 06

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del miércoles 24 de septiembre

Los números ganadores son: 08 79 42

SÚPER KINO TV | Números ganadores del miércoles 24 de septiembre

Los números ganadores son: 67 70 59 51 26 12 62 06 50 47 52 56 18 68 73 54 23 11 27 01

LOTTO POOL | Números ganadores del miércoles 24 de septiembre

Los números ganadores son: 06 18 20 25 27

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del miércoles 24 de septiembre

Los números ganadores son: 20 35 26

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, tendrás que comprar un ticket en uno de los sitios de venta autorizados. Cada boleto tendrá una serie de números que debes escoger antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás realizar la cantidad de jugadas que se desee.

Una vez que hayas seleccionado tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que debes guardar con cuidado. Si ganas, tu recibo te hará valedor del premio.

Para optar a premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarse el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también se llevan premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan todos los días a distintas horas. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se realiza a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos favoritos de LEIDSA, que otorga a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes escoger seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, el premio mayor es tuyo.

También puedes llevarte premios secundarios si tu acierto es de cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Así que no pasa nada si no los tienes todos!

El sorteo consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos que hayan elegido cuatro números ganadores ganarán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se celebra cada día a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

